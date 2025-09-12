Las nuevas incorporaciones fueron pensadas para fomentar la inclusión y diversidad y estarán disponibles a partir de enero de 2026

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del planeta, anunció la ampliación de su biblioteca de emojis con la incorporación de 164 símbolos, que llegarán junto con la última actualización de la plataforma de mensajería.

De esta manera, la aplicación ofrecerá nuevas formas de comunicarse entre los usuarios.

La actualización estará disponible a partir de enero de 2026.

La incorporación incluye nuevas expresiones con caritas amarillas, además de animales, figuras de fantasía y distintos tonos de piel.

Si bien, aún no se difundieron imágenes oficiales de las novedades, ya se conoce cuáles serán los emojis incluidos.

¿Cuáles serán los nuevos emojis de WhatsApp?

Entre las nuevas incorporaciones hay hay representaciones que prometen aportar variedad a las conversaciones de los usuarios, como por ejemplo:

un yeti (una criatura peluda similar al Pie Grande)

caras distorsionadas que transmiten sorpresa o incomodidad

un cofre del tesoro

un trombón

Además, se sumaron íconos pensados para la inclusión y diversidad, como un bailarín o bailarina de género neutro con distintas tonalidades de piel.

Cada plataforma de Meta adaptará los emojis a su propio estilo. WhatsApp los mostrará con su diseño, mientras que otros sistemas y aplicaciones los incorporarán en distintos momentos.

Cuando la actualización esté disponible, quienes tengan la versión más reciente de WhatsApp, descargada desde Google Play o App Store, verán los nuevos emojis integrados en el teclado habitual.

En algunos casos, los usuarios beta podrán acceder antes, aunque para la mayoría estarán disponibles en el mismo período previsto.

Los nuevos emojis se integrarán a las categorías ya existentes y, en muchos casos, aparecerán al final de cada grupo o en la sección de "recientes".

Esta renovación ampliará las posibilidades de expresión con más diversidad, diseños originales y símbolos que abarcan emociones, fantasía y situaciones cotidianas. La mayoría de los usuarios podrá comenzar a usarlos a comienzos de 2026.

Además, la expansión de la biblioteca de emojis refuerza la estrategia de Meta de mantener a la app actualizada frente a otras plataformas de mensajería, donde los emojis se volvieron una parte clave de la comunicación cotidiana.