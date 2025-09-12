La app permitirá iniciar proyectos directamente desde el teléfono y exportarlos a plataformas como TikTok, YouTube Shorts, Instagram o Facebook
12.09.2025 • 16:00hs • Innovación
Adobe lanza la versión de Premiere para celulares: en qué modelos podrás editar videos
Adobe, la empresa especializada en software creativo, documental y de marketing digital, anunció el lanzamiento oficial de Premiere para iPhone, una versión completamente gratuita de su emblemático editor de video profesional, diseñada para creadores móviles que buscan potencia sin complejidad.
La aplicación, ya disponible para reserva en la App Store, llegará a todos los dispositivos iOS compatibles a fines de septiembre, sin marcas de agua, sin anuncios y con acceso a funciones avanzadas que antes estaban reservadas a la versión de escritorio.
Adobe Premiere llega a los iPhone: cómo podrás editar videos desde el celular
Premiere para iPhone conserva la esencia de su homólogo de escritorio, pero con una interfaz optimizada para pantallas táctiles. Los usuarios podrán editar con precisión de fotograma, superponer pistas ilimitadas de video, audio y texto, aplicar efectos de velocidad y movimiento, y trabajar en resolución 4K HDR.
Asimismo, la aplicación incorpora:
- Subtítulos automáticos con animaciones llamativas
- Ajustes de color cinematográficos mediante presets de Adobe Lightroom
- Herramientas de edición cuadro por cuadro que permiten cortes exactos y control total sobre cada clip
Uno de los aspectos más innovadores es la integración de Adobe Firefly, el motor de inteligencia artificial generativa de la compañía.
A través de simples descripciones de texto, los usuarios podrán crear efectos de sonido, imágenes, stickers y fondos personalizados, todos aptos para uso comercial.
Adobe Premiere llegará en formato mobile para los iPhone a finales de septiembre de este año
También se incluye acceso a Adobe Stock, Adobe Fonts y una biblioteca de más de 2.000 pistas musicales libres de regalías, algo que convierte a Premiere en una solución integral para narrativas visuales de alto impacto.
La plataforma permite iniciar proyectos directamente desde el teléfono y exportarlos a plataformas como TikTok, YouTube Shorts, Instagram o Facebook, con redimensionado automático para cada formato.
Además, los proyectos pueden continuar en Premiere Pro desde una computadora, gracias a la sincronización con Creative Cloud, algo que habilita un flujo de trabajo multiplataforma sin interrupciones.
Adobe confirmó que la versión para Android está en desarrollo y será lanzada próximamente. Mientras tanto, Premiere Rush —la app anterior para edición rápida— será retirada de la App Store el mismo día del lanzamiento oficial de Premiere para iPhone.