Por error humano o limpieza de memoria, borrar contenido multimedia puede ser frustrante, especialmente si se trata de archivos de valor emocional/laboral

WhatsApp, la aplicación de mensajería insignia de Meta, se volvió uno de los medios más eficientes para enviar y recibir contenido audiovisual.

Sin embargo, la pérdida accidental de fotos y videos en la plataforma es una preocupación cotidiana para millones de usuarios que la utilizan como principal canal de comunicación y almacenamiento informal de recuerdos.

Por error humano, limpieza de memoria o fallos técnicos, borrar contenido multimedia puede generar frustración, especialmente cuando se trata de archivos con valor emocional o laboral.

Sin embargo, existe un método confiable para recuperar estos elementos, siempre que se hayan activado previamente las copias de seguridad automáticas o manuales en el dispositivo.

Cómo recuperar fotos y videos borrados de WhatsApp: guía paso a paso

El procedimiento para restaurar fotos y videos eliminados se basa en el sistema de respaldo que ofrece WhatsApp a través de Google Drive para dispositivos iCloud y Android.

Antes de iniciar el proceso, es fundamental verificar que la opción "Incluir videos" esté activada en la configuración de la copia de seguridad, ya que de lo contrario, solo se restaurarán los mensajes y las imágenes estáticas.

WhatsApp cuenta con un truco sencillo para recuperar fotos y videos borrados de la app

Para comprobarlo, el usuario debe seguir estos pasos:

Ingresar a Ajustes Seleccionar Chats Dirigirse a Copia de seguridad Revisar la fecha del último respaldo

En este último punto, el interesado debe asegurarse de incluir los archivos que desea recuperar.

Una vez confirmada la existencia de una copia de seguridad válida, el siguiente paso consiste en desinstalar WhatsApp del dispositivo. Esta acción permite que, al reinstalar la aplicación, el sistema ofrezca la opción de restaurar el historial de chats y archivos multimedia desde el respaldo más reciente.

Tras descargar nuevamente la app desde la tienda oficial, el usuario debe ingresar su número telefónico y completar el proceso de verificación mediante un código enviado por SMS o llamada.

Al finalizar, WhatsApp solicitará permiso para restaurar los datos guardados, lo que puede tardar varios minutos, según el tamaño de la copia y la velocidad de conexión.

Si la eliminación de los archivos ocurrió después de la última copia de seguridad, estos no podrán recuperarse. Por ello, los expertos recomiendan activar respaldos automáticos diarios, semanales o mensuales, de acuerdo a la necesidad de cada usuario.

Además, mantener habilitada la opción de incluir videos garantiza que el contenido multimedia no se pierda en futuras restauraciones.