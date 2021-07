WhatsApp: así podés cifrar tu copia de seguridad para proteger tus mensajes y archivos

De esta forma, si alguien consigue acceder a la cuenta de Google Drive no podrá consultar conversaciones de la aplicación de mensajería instantánea

Desde hace más de cinco años las conversaciones de WhatsApp están cifradas de extremo a extremo para ofrecer mayor privacidad al usuario de la aplicación de mensajería, asegurando que ninguna persona ajena a la conversación pueda interceptar y leer nuestros mensajes.

Esto no sucedía con la copia de seguridad. Ahora, la última beta de WhatsApp permite la posibilidad de cifrar nuestras cuentas de seguridad en la nube, lo que faculta proteger todos nuestros mensajes y archivos de WhatsApp en Google Drive frente a accesos no autorizados. De esta forma, si alguien consigue acceder a nuestra cuenta de Google Drive no podrá consultar nuestras conversaciones de la aplicación de mensajería instantánea.

Cómo activar la copia de seguridad cifrada de WhatsApp

Para poder activar la nueva copia de seguridad cifrada de WhatsApp lo primero que hay que hacer es actualizar la aplicación a su última beta. A través de APKMirror podés actualizarla descargando el APK de su última versión beta (2.21.15.6 o superior).

Una vez actualizada la aplicación, en Ajustes > Chats > Copia de seguridad encontrarás la nueva opción 'Encrypt your Backups' para poder cifrar de extremo a extremo todos nuestros mensajes y archivos de WhatsApp Esta nueva característica todavía no fue traducida al español.

Durante la configuración, la aplicación pedirá que ingreses una contraseña de mínimo seis caracteres con al menos una letra, o usar una clave de cifrado de 64 bits que WhatsApp generará automáticamente para la cuenta de Google y la cual tendremos que anotar para poder restaurar nuestra copia de seguridad en el futuro.

Una vez activada el cifrado de la copia de seguridad ya aparecerán las nuevas opciones de cambiar la contraseña o desactivar el cifrado. Tras guardar una copia de seguridad ahora aparecerá etiquetada como cifrada de extremo a extremo.

Cómo restaurar una copia de seguridad cifrada

Cuando instalemos de nuevo WhatsApp en un nuevo celular, en el paso para restaurar la copia se seguridad nos pedirá introducir nuestra contraseña y clave de cifrado de 64 bits para poder descargar los mensajes y archivos desde Google Drive. Si no recordás la clave, no se podrán restaurar los mensajes. Ante esa situación, sólo podrás omitir a restauración y en consecuencia perder tu historial.

WhatsApp: esta función envía mensajes sin usar el teléfono

WhatsApp trabaja en una función muy solicitada por los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea: la posibilidad de utilizarla en múltiples dispositivos aunque el celular esté apagado.

La misma se encuentra actualmente en fase de pruebas y próximamente estará disponible tanto para Android como para iOS.

Con esta nueva función, ahora se podrá usar WhatsApp en el teléfono y hasta otros cuatro dispositivos no telefónicos simultáneamente, incluso si la batería del celular está agotada. Cada dispositivo complementario se conectará a la app de forma independiente.

Desde Facebook aseguraron que desarrollaron nuevas tecnologías para mantener el cifrado de extremo a extremo y, al mismo tiempo, lograr sincronizar datos como: nombres de contactos, archivos de chat, mensajes destacados y más, en todos los dispositivos.

Para lograr esto, se repensó la arquitectura de WhatsApp y se diseñaron nuevos sistemas para permitir una experiencia autónoma de múltiples dispositivos mientras preservamos la privacidad y el cifrado de extremo a extremo.

Dispositivos complementarios

La función se encuentra actualmente en fase de pruebas

La experiencia actual de WhatsApp para dispositivos complementarios en web, macOS, Windows y Portal utiliza una aplicación de teléfono inteligente como dispositivo principal, lo que hace que el celular sea la fuente para todos los datos del usuario y el único dispositivo capaz de cifrar o descifrar mensajes, iniciar llamadas, etc. Los dispositivos complementarios mantienen una conexión segura y persistente con el teléfono y simplemente reflejan su contenido en su propia interfaz de usuario.

Esta arquitectura facilita la entrega de una experiencia sincronizada entre un teléfono y un dispositivo complementario sin comprometer la seguridad.

Sin embargo, viene con algunas compensaciones de confiabilidad significativas: al requerir que el teléfono realice todas las operaciones, los dispositivos complementarios son más lentos y se desconectan con frecuencia, especialmente cuando el teléfono tiene una conexión deficiente, la batería se está agotando o el proceso de aplicación es terminado por el sistema operativo del teléfono.

También permite que solo un dispositivo complementario sea operativo a la vez, lo que significa que las personas no pueden estar en una llamada en Portal mientras revisan sus mensajes en su PC, por ejemplo.

Cómo probar la versión beta del multidispositivo de WhatsApp

Inicialmente la experiencia del multidispositivo de WhatsApp podrá ser testeada por el grupo de usuarios que se encuentra dentro del programa beta existente. Al mismo tiempo se le irán agregando algunas funciones adicionales antes de implementarlo lentamente de manera más amplia.

Para obtener más información sobre la versión beta y registrarse, el usuario debe visitar el Centro de ayuda de WhatsApp.

Cómo cerrar sesiones abiertas en otros dispositivos

De acuerdo a lo precisado por el portal Wabetainfo, la función de multidispositivo ya se encuentra en revisiones finales para su pronta presentación.

Para saber cuáles sesiones están activas de la cuenta de Whatsapp en otros aparatos o servicios, en el caso de teléfonos con Android, se debe hacer lo siguiente:

Si una persona tiene acceso al teléfono de otra, y activa la sincronización de Whatsapp Web, Desktop o con la venidera opción de Multidispositivo, tendrá acceso a las conversaciones, algo que han criticado algunos usuarios por el riesgo de seguridad que supone. Lo ideal: estar atento del teléfono y revisando las sesiones activas.

La función multidispositivo permite tener varias cuentas abiertas a la vez

El almacenamiento también tendrá esta información

Por el uso de almacenamiento también pueden saber con quién habla más una persona a través de WhatsApp.

¿Cómo saberlo?

En Android, el usuario debe ir a Ajustes, Almacenamiento y datos; y debe hacer clic en Administrar Almacenamiento. Allí aparecen, primero, los archivos recibidos en el chat que mas espacio de almacenamiento ocupan en el teléfono (que podrá borrar de paso para recuperar capacidad de almacenamiento en su teléfono) y debajo de ello los chats (grupales o individuales) de donde provienen esos archivos de mayor tamaño.

Es decir, las personas o grupos con las que mas una persona habla, ya que por la cantidad de mensajes (texto, imágenes, notas de voz, fotos, videos) se ocupa mas espacio.