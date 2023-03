No más pornografía infantil: el plan de Facebook para erradicarla de su plataforma y de Instagram

La red social creada por Mark Zuckerberg en 2004 prueba una nueva herramienta para eliminar las fotos de desnudos de menores en sus sitios. Así funciona

Facebook, la red social creada por Mark Zuckerberg, busca eliminar las fotos de desnudos de menores en su plataforma.

Con la intención de que se abandone esta práctica, el servicio de blogging prepara una iniciativa para hacerle frente a esta situación, la cual alcanzaría también a su segunda aplicación estrella, Instagram.

Facebook: el plan de Meta para combatir la pornografía infantil

Conocida como Take It Down, la nueva herramienta eliminará, de forma automática, las imágenes explícitas publicadas sin el consentimiento de la víctima.

El instrumento puede identificar, borrar y prevenir que las fotos y videos se publiquen en redes sociales como las mencionadas e incluso otras especializadas en este tipo de contenido como OnlyFans, Yubo o hasta PornHub.

Take It Down representa un nuevo intento de Meta por erradicar la pornografía infantil en sus servicios. Anteriormente, Facebook anunció una prueba piloto con una plataforma similar para hacer lo mismo con las fotos y videos de desnudos en Messenger.

Take It Down: cómo funciona la nuevas herramienta de Facebook

Take it Down funcionará de la siguiente manera: la herramienta solicitará adjuntar fotos o videos para asignarles un valor hash, una huella digital que se utiliza para identificar una copia exacta de la imágen o vídeo en internet.

Facebook lleva adelante la implementación de una plaataforma para bloquear las fotos de desnudos de menores

Según la web de Take It Down, si Facebook o Instagram detectan una imagen o video que coincide con un valor hash, puede tomar medidas para limitar la difusión y eliminarlos.

La plataforma funciona para cualquier contenido compartido en Facebook, Instagram y Messenger, únicamente si las imágenes no están cifradas.

Otra información clave que establece su sitio oficial es el hecho de que cualquier menor de 18 años que aparezca en imágenes desnudo o sexualmente explícitas, podrá acceder al servicio, sin importar su ubicación y denunciar la publicación

El anuncio de Take It Down, que Meta informó a iProfesional en un comunicado, llega en un momento importante para Meta y otras compañías que intentan lidiar con la pornovenganza.