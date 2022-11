Un día como hoy Microsoft lanzó su reproductor digital

El 14 de noviembre de 2006, Microsoft lanza la primera generación de su reproductor portatil de música: "Zune".

El desarrollo de Zune contó con la estrecha cooperación de Toshiba, que tomó el diseño del Gigabeat S y lo reconstruyó bajo el nombre de Toshiba 1089.

Si bien el Zune al principio fue elogiado en algunas características, fue objeto de burla y bromas por su tamaño voluminoso y color marrón.

CNET consideró al Zune como una torpeza el lanzamiento del Zune, ya que intentaba hacerse un lugar donde otros jugadores como Creative , iRiver y Samsung no habían tenido éxito.

Microsoft creó a Zune como la marca para promover sus productos de medios digitales y servicios.

La Marca Zune incluía una línea de reproductores multimedia portátiles, software del reproductor multimedia para PC con Windows, un servicio de suscripción de música conocido como "Zune Music Pass", música y servicios de streaming de video para la consola de juegos Xbox 360 a través del software Zune, música , televisión y las ventas de películas y software de sincronización de escritorio para Windows Phone.

Los jugadores de hardware de Zune se suspendieron en octubre de 2011.

En junio de 2012, Microsoft anunció sus planes de suspender todos los servicios "Zune" además de anunciar que todos sus contenidos y servicios digitales estarán bajo la marca Xbox.

El dominio 'www.zune.net' ahora redirige a la página web de Xbox, pero el software mantendrá el nombre de Zune.

El 14 de noviembre de 1994, la empresa Mosaic Communications Corporation cambia su nombre a "Netscape" y su navegador "Mosaic Netscape" es bautizado como "Netscape Navigator".

El motivo de este cambio de nombre se debe para evitar problemas de propiedad de marcas con NCSA, donde los empleados iniciales de la Mosaic Communications habían creado con anterioridad el navegador "Mosaic NCSA".

El 13 de octubre de 1994, Mosaic Communications Corporation lanzó su primer producto, el navegador web: "Mosaic Netscape 0.9" pero tan solo duró un mes antes de ser relanzado con otro nombre.

Mosaic Communications Corporation, fue fundada el 04 de abril de 1994, con Jim Clark y Marc Andreessen, este último fue el programador líder del "Mosaic NCSA".

La Mosaic Communications Corporation (luego Netscape) fue la primera empresa en tratar de sacar provecho de la incipiente World Wide Web.

El navegador web "Mosaic Netscape" no usó ningún código del "NCSA Mosaic" pero es obvio que sus programadores se habían llevado el "Know How" de la NCSA para desarrollar en poco tiempo un nuevo navegador.

A la empresa Netscape se le acredita el desarrollo del protocolo "Secure Sockets Layer" (SSL) para proteger la comunicación en línea y también es el creador de JavaScript, el lenguaje más utilizado para scripting del lado del cliente de las páginas web.