Un día como hoy nació un hombre que marcó el rumbo de la informática

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 28 de octubre de 1955, nace William Henry "Bill" Gates III, cofundador de Microsoft, magnate de negocios, inversionista, programador, inventor y filántropo.

Gates es el ex presidente ejecutivo y Presidente de Microsoft, la mayor compañía de software de ordenadores personales del mundo, él cual cofundó con Paul Allen.

Bill Gates apareció en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo desde 1995 hasta la fecha.

Durante su carrera en Microsoft , Gates ocupó los cargos de CEO y arquitecto jefe de software, y sigue siendo el accionista individual más grande con 6,4% de las acciones ordinarias.

Gates ha sido criticado por sus tácticas de negocio, que se han considerado contrarias a la competencia, una opinión que en algunos casos ha sido confirmada por los tribunales.

En las últimas etapas de su carrera, Gates ha llevado a cabo una serie de iniciativas filantrópicas, donando grandes cantidades de dinero a varias organizaciones de caridad y programas de investigación científica a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, fundada en 2000.

Gates también es autor de los libros: "The Road ahead" (1995) y "Business @ The Speed of Thought" (1999).

Gates, dejó el cargo de director ejecutivo de Microsoft en enero de 2000 y se mantuvo como presidente y creó el cargo de arquitecto jefe de software para sí mismo.

El último día de Gates a tiempo completo en Microsoft fue de 27 junio de 2008. Él permanece en Microsoft como presidente.

Además...

El 28 de octubre de 1970, IBM anuncia el System/7, un sistema informático de 16 bits.

El IBM System/7 fue uno de los primeros ordenadores en ser diseñados para utilizar memoria de semiconductores en lugar de memoria de núcleo magnético.

IBM tenía productos anteriores en el mercado de control industrial, en particular el IBM 1800 que apareció en 1964.

Sin embargo, IBM no había proporcionado mejoras desde la arquitectura de la serie 1800 hasta el lanzamiento del IBM System/7.

El System/7 utiliza el procesador IBM 5010 y fue diseñado para atender las necesidades de un mercado específico donde había una necesidad de reunir y reaccionar a la entrada de los dispositivos analógicos (por ejemplo, sensores de temperatura).

Este era un mercado muy limitado en el tiempo. El uso comercial del System/7 es muy específico para sistemas de control en fábrica y sistemas de control de energía de aire acondicionado.

AT&T fue también un gran cliente. Sin embargo, el uso principal dado al System/7 fue el militar.

La línea de productos fue retirado del mercado en 1984. y el producto posterior de IBM en el mercado de control industrial fue el Series/1.

El IBM System/7 era físicamente compacta para su época, diseñado en torno a configuraciones de chasis/puerta compartidos con otras máquinas de IBM, como el controlador de comunicaciones 3705. Tiene una configuración típica de unos 1,5 metros de ancho por 0,91 metros de alto.