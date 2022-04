WhatsApp lanza una de las funciones más esperadas: conocé cuántas veces un contacto mira tus estados

La plataforma permite a quien comparte su estado elegir los contactos que lo vean y los que no. Se trata de una función desconocida por muchos usuarios

Whatsapp no es como otras redes sociales. Un usuario puede albergar en el servicio de mensajería más utilizado del planeta cualquier número de teléfono, desde amigos o conocidos hasta extraños, por lo que el uso de los estados cobra gran relevancia.

En este sentido, la aplicación permite que quien comparte su estado pueda elegir qué contactos lo leen y cuáles no.

Se trata de una función desconocida por muchos y que puede ayudar a resguardar información personal de miradas ajenas.

WhatsApp: ¿cómo saber cuantas veces vieron nuestros estados?

Al igual que en lo que ocurre en otras plataformas como Instagram, en WhatsApp, los estados se pueden compartir con tus contactos y estos se borrarán a las 24 horas de ser publicados.

Sin embargo, si bien la app nos muestra quién los visualizó, no se sabe cuantas veces lo observaron.

Pero hay una forma en la que esto puede saberse, para saber quién o quienes están pendientes de tu persona.

Para conocer el detalle de la cantidad de veces que alguien mira tus estados, debes seguir estos pasos:

Primero debes descargar WhatsApp Plus, la versión externa "personalizable" de la aplicación

la versión externa "personalizable" de la aplicación Registra tu número de WhatsApp en el sistema

Lo siguiente es corroborar que la opción " Confirmaciones de lectura " este activada

" este activada Una vez realizado este paso, publica un estado y espera a que varios de tus contactos vean el contenido que subiste

Dirigíte al ícono del ojo que está en la parte inferior

Luego, clickea en el botón de visto que está al lado de cada contacto para finalmente conocer la cantidad de veces que tus estados fueron visualizados

Cómo instalar WhatsApp Plus

A continuación te explicamos el sencillo paso a paso para tener la versión actualizada, la 19.30.1 de marzo 2022:

Lo primero es ingresar a https://www.mundocuentas.com/whatsapp/plus/

Desde allí, descargar e instalar el archivo APK siguiendo las instrucciones

Configurar el WhatsApp Plus con tu número telefónico

Es importante tener en cuenta que cuando la aplicación que se descarga no proviene desde la Google Play Store, se deberá activar las fuentes desconocidas en el dispositivo.

Para ello, se debe ir a Ajustes > Seguridad > Fuentes desconocidas > Aceptar.

Luego, se debe ejecutar el archivo .apk descargado. Este archivo no se encuentra disponible para iPhone o iPad.

Ventajas y novedades de la nueva versión de WhatsApp Plus

Entre las novedades que suma su más reciente actualización se encuentra la funcionalidad de no aparecer conectado en ningún momento.

Además añade un filtro para los estados y se corrigieron algunos errores de anteriores versiones.

En cuanto a los chats, incorpora una mejora para no recibir los mensajes que te envíe el usuario bloqueado, ni tampoco le aparecerá que ha sido recibido, aunque si puede llamarte.

También se añadió un paquete con muchos emojis adicionales, aparte de los que ya están en la app por defecto. Pero el receptor debe tener instalado también WhatsApp Plus para poder recibirlos y mandarlos.

¿Cuáles son los riesgos de WhatsApp Plus?

Si bien es atrayente por su cantidad de funciones, WhatsApp Plus tiene sus riesgos. Uno de ellos es que tu número de teléfono sea bloqueado de la aplicación de mensajería instantánea oficial.

Además, no cuenta con un de los puntos fuertes de WhatsApp: el cifrado "de extremo a extremo".

Es decir, no tiene el mismo nivel de seguridad frente a un posible hackeo.

No obstante, la informalidad de WhatsApp Plus hace que sus sistemas de resguardo de nuestros datos no sean de lo más fiables.