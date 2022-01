Un día como hoy nació el padre de un mítico videojuego que marcó una era

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 25 de enero de 1955, nace en Tokio Japón, Toru Iwatani, diseñador de videojuegos en la década de los 80, creador de uno de los juegos más populares de todos los tiempos, "Puck-man" conocido fuera de Japón como "Pac-Man".

Iwatani fundó la compañía de software Namco en 1977, donde comenzó su carrera en el negocio de los videojuegos.

Toru Iwatani, trabajó con la idea de crear un juego llamado "Puck-Man" y en 1980, junto con el programador Shigeo Funaki y otros tres empleados de la compañía Namco, terminó de dar forma al juego.

Fue mostrado al mercado japonés el 10 de mayo de 1980 y se convirtió en un verdadero éxito. El fabricante de video juegos Midway compra los derechos para comercializar el juego en los Estados Unidos con el nombre de "Pac-Man", el cambió se debió para evitar la posibilidad que alguien modificara la 'P' de Puck con una 'F'.

Pac-man esta considerado entre los "20 videojuegos mas importantes de la historia".

Iwatani creó otros videojuegos, pero ninguno de ellos se acercó al éxito y resonancia del renombrado Pac-Man.

En 2007, Iwatani abandonó Namco para dedicarse de tiempo completo a la docencia en la Universidad Politécnica de Tokio.

Desde abril de 2005 es profesor invitado de la materia 'Estudio del Diseño del Carácter" en la Universidad de Artes de Osaka.

Además...

El 25 de enero de 1915, Alexander Graham Bell inaugura el primer servicio de telefonía transcontinental en los Estados Unidos.

Graham Bell, realiza una llamada telefónica, desde el 15 de Day Street en la ciudad de Nueva York, que fue recibida por su socio el Dr. Thomas Watson en la 333 de Grant Avenue en San Francisco, California.

The New York Times reportó: "El 09 de octubre de 1876, Alexander Graham Bell y Thomas Watson hablaron por teléfono el uno con el otro mediante un alambre estirado entre Cambridge y Boston".

Esa fue la primera conversación mantenida mediante un alambre.

El señor Bell se encontraba en Nueva York y su socio el señor Watson estaba en el lado opuesto del continente.

Esa tarde los hombres hablaron por un teléfono conectado a un cable de 3.400 millas entre Nueva York y San Francisco.

El señor Bell se encontraba en Nueva York y su socio el señor Watson estaba en el lado opuesto del continente.

Ellos se escucharon a sí mismos más claramente que en la primera conversación hace 38 años.

Bell de 68 años, hace la primera llamada y dice la primera frase completa transmitida por teléfono a través de un continente "Mr. Watson, come here. I want you!". (Algo como: Sr Watson, venga lo necesito acá)

El circuito consta de 2.500 toneladas de hilo de cobre, 130.000 postes y tres válvulas repetidoras.