Uber, otra vez en problemas: una mujer ciega gana una demanda por discriminación por más de u$s1 millón

Uber no tiene paz. La empresa de transporte perdió una demanda iniciada por una mujer ciega. El fallo en contra de Uber, se debió a que sus choferes se negaron a llevar a esta mujer junto con su perro guía. De acuerdo con la decisión de la Asociación de Arbitraje de EE.UU., el pago total será de u$s1.1 millones.

La demanda de Lisa Irving incluyó 14 situaciones que involucraron al perro Bernie, de raza labrador, entre 2016 y 2017, principalmente en San Diego (California), donde la mujer vivía. Sin embargo, los incidentes fueron más de 60. Por ello, entre otras cosas, la demandante llegó tarde a citas médicas y a su trabajo, vio frustrada una celebración de cumpleaños y hasta se perdió un servicio religioso de Nochebuena.

