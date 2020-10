Un día como hoy Apple lanza un "clásico" entre las computadoras de escritorio

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 15 de octubre de 1990 (hace 30 años), Apple Computer lanza el Macintosh "Classic" en una conferencia de prensa, anunciando que el precio comenzará en 1.000 dólares.

Después del lanzamiento, los precios de las acciones de Apple cerraron en baja, llegaron a u$s27,75 por acción cuando exactamente un año atrás estaban en u$s50,37 por acción.

La producción del Macintosh Classic se debe al éxito del Macintosh Plus y del SE.

El Classic era muy similar a su predecesor y debido a los limitados avances tecnológicos usaba la misma pantalla TRC monocroma de 9" y resolución de 512x342 píxeles y su rendimiento era bajo por el límite de 4 Mb de memoria, que también poseían los antiguos Macintosh.

Sin embargo, contaba con varias mejoras frente al Macintosh Plus: era un 25% más rápido que este último e incluía un disquete de 3,5" y el Apple SuperDrive como estándar.

Era una adaptación del diseño industrial del Macintosh 128K de Jerry Manock y Terry Oyama, como lo era el anterior Macintosh SE. Apple lanzó dos versiones que iban de los 1000 a los 1500 dólares.

Las reacciones de los críticos fueron diversas, se critica el pobre desempeño de su procesador y la falta de slots de expansión. Todos coinciden en que el Classic solo servía para procesar textos, hojas de cálculo y bases de datos.

El bajo precio y la disponibilidad de software educativo permitió que se hiciera popular en sector de la educación.

Se vendió junto al más potente Macintosh Classic II durante 1991 hasta su discontinuación el año siguiente.

Además...

El 15 de octubre de 1979 (hace 41 años), nace en Dinamarca, David Heinemeier Hansson (conocido como DHH en las comunidades de Ruby y ALMS) programador y creador del framework de desarrollo web "Ruby on Rails" y el wiki "Instiki".

Es también un inversor en la empresa de desarrollo de software web 37signals.

En 1999, Hansson fundó y creó un sitio web y una comunidad sobre noticias danesas sobre juegos en línea, llamados Daily Rush, que administró hasta 2001.

Hansson, construye una herramienta web de administración de proyectos, que se convirtió finalmente en el producto de software como servicio para la empresa 37signals.

Hansson empleó el lenguaje de programación Ruby para desarrollar un framework web personalizado. Este framework fue lanzado por separado de la herramienta de administración de proyectos con el nombre de "open source Ruby on Rails."

En 2005, fue reconocido por Google y O'Reilly con el premio "Hacker of the Year" por la creación de Ruby on Rails.