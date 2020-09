Destrozadas por los críticos, amadas por el público: las "peores" series de Netflix que fueron un éxito

Hay contenido en la plataforma que a pesar de ser destruida por la crítica, fue muy popular entre los usuarios de todo el mundo

Netflix tiene un gran catálogo de series y películas en donde se pueden encontrar muchos éxitos y también grandes fracasos. En Netflix algo vamos a encontrar para pasar el tiempo.

Pero cómo podemos toparnos con un contenido de otro nivel, podemos caer en las garras de una película o serie que fue un fracaso en críticas, pero a pesar de las malas calificaciones nos puede llegar a gustar.

Esta lista trae el contenido de Netflix que a pesar de ser destruida por la crítica, fue muy popular entre los usuarios de la plataforma de streaming y generaron millones de visitas.

Dangerous Lies

La historia de una joven que hereda una herencia de un anciano al que cuidaba fue escrita por la crítica como: "Lo suficientemente energética para ser divertida, pero muy mediocre para ser memorable, Dangerous Lies aparenta ser erótica sin ningún esfuerzo por ello".

The Kissing Booth 2

Esta comedia tradicional estadounidense gusto mucho en el público a pesar de que la crítica dijo: "Joey King hace que El stand de los besos 2 sea mejor de lo que pudo haber sido, pero esta descuidada secuela dejará a los espectadores frunciendo el ceño por las razones equivocadas".

The Goop Lab

Este documental sobre los productos para la salud de la actriz Gwyneth Paltrow recibió duras críticas como: "Aunque se beneficia de los encantos de Paltrow, la pseudociencia de The Goop Lab es poco certera y su formato rígido muchas veces es aburrido y no iluminador".

Space Force

El público amó la nueva aventura espacial de Steve Carrel, pero los críticos no estuvieron de acuerdo: "Un elenco lleno de estrellas y los efectos especiales dignos de un blockbuster no son suficientes para evitar que esta inusual mezcla de seriedad y sátira salga rápidamente de la órbita de comedia".

AJ and the Queen

Esta serie sufrió tanto las críticas que a pesar del apoyo de los usuarios fue cancelada. "Aunque no siempre es uniforme, AJ and the Queen es una dulce, a veces excéntrica aventura que es entretenida de ver, incluso cuando está tambaleándose", dijeron los críticos.

The Letter for the King

Esta fue una de las grandes apuestas de Netflix y se centraba en una historia épica. "Carta al rey aspira a grandeza, pero un lento avance de la historia a lo largo de demasiados episodios entorpece lo que podría ser un viaje épico", arremetieron los críticos.

5 realities en Netflix, ideales para maratonear el fin de semana

La cuarentena se volvió el escenario ideal para maratonear el catálogo entero de las (cada vez más) plataformas de streaming. Pero con más de 180 días de encierro, es probable que la mayoría de los usuarios ya haya agotado gran parte de la oferta de títulos de series y películas. Sin embargo, las gigantes compañías creadoras de contenidos no pierden tiempo y ahora están explotando el género de realities que, lejos del formato Gran Hermano, apuestan por continuar la tendencia que pisó fuerte en el cable con programas como Hermanos a la obra o Cake Boss, y que también tuvo su pico de rating en la televisión abierta argentina con el éxito que cosechó Bake off.

Por supuesto, no se trata de algo nuevo, sino de un formato que se viene puliendo hace años. Con producciones cada vez más ambiciosas, ahora las opciones se cuentan de a decenas, y tienen la particularidad de sumar capítulos de corta duración, que mezclan algo de emoción con algún conflicto entre participantes, un presentador carismático y, por supuesto, la aparición de invitados estrella. Toda esta mezcla las hace ideal para sentarse un fin de semana y no moverse del sillón hasta terminarla. Estas son algunas de las opciones para no perderse disponibles en Netflix:

Organizate con el método The Home Edit

De lo más reciente del catálogo de Netflix, este reality continúa la exitosa tendencia acerca del orden que comenzó con Marie Kondo -que, vale la pena recordar, también tuvo su propio show a fines de 2018-. En esta producción, Clea y Joana, dos expertas en organización del hogar fundadoras de la empresa The Home Edit, irrumpirán en las casas para dar orden y método a sus habitantes. Pero la particularidad es que, en este caso, ordenarán los hogares de los famosos. En el primer capítulo está Reese Witherspoon, y más adelante abrirán sus puertas Rachel Zoe, Khloé Kardashian, Eva Longoria y hasta Neil Patrick Harris. Son 7 capítulos de 40 minutos cada uno y, por supuesto, hay lágrimas y emoción con los resultados que obtienen estas gurús del orden.

Glow up

Producido originalmente por la BBC, esta competencia se enfoca en buscar al próximo gran artista del maquillaje británico. Además de viajar virtualmente a Londres, la serie que ya cuenta con dos temporadas muestra a un grupo de aspirantes a maquilladores mientras luchan por conseguir un contrato con una gran firma de make up de la industria. En cada capítulo tendrán dos desafíos que pondrán a prueba su imaginación y, además de glamour, lograrán los más creativos diseños que más que maquillaje son obras de arte sobre la piel. Desde crear un look para un desfile en la Semana de la Moda hasta preparar a los actores de la obra El Rey León para salir a escena, cada reto es más interesante que el anterior.

Next in fashion

Una especie de continuación del exitoso Project Runway, este reality busca coronar al siguiente gran diseñador de modas entre participantes de todo el mundo. Conducido por Alexa Chung y Tan France, los protagonistas deberán trabajar en equipo, lo que, por supuesto, traerá encuentros y desencuentros. En cada episodio se monta una pasarela de primer nivel donde las prendas serán juzgadas por los ojos de diseñadores invitados de la talla de Adriana Lima o el propio Tommy Hilfiger.

Interior Design Masters

Porque el diseño de interiores es más que pintar una pared, este rality que también llega desde Gran Bretaña busca cambiar la vida de 10 personas que nada tienen que ver con el interiorismo, pero buscan un giro en su profesión. Las transformaciones, por supuesto, estarán a la altura del show. Deberán remodelar desde dormitorios universitarios hasta peluquerías temáticas y, al final, solo uno se llevará el premio: un contrato para reformar un hotel de lujo en Londres. El programa de 2019 tiene una temporada con ocho capítulos fáciles de ver en poco tiempo.

El amor es ciego

Por último, para los más pochocleros, este reality estrenado este año presenta a un variopinto grupo de solteros y solteras que buscan conocer a su pareja ideal. El detalle para nada menor es que quienes se enamoren se pedirán matrimonio sin haberse visto nunca en persona en todo el proceso. Las conversaciones pasarán con una pared de por medio y se contarán sus historias con el fin de poner a prueba cuánto pesa el aspecto físico a la hora de formar una relación. ¿Funcionará?