Autoridades del BCRA y CNV, junto a CEOs y referentes de la industria, se darán cita en el CEC para trazar la hoja de ruta de la economía digital

El evento presentará el Mapa Fintech Argentina 2026 con proyección de U$S 2.200 millones de inversión, pese a récord de morosidad.

Líderes de Mercado Pago, Ualá y autoridades del BCRA debatirán la evolución de la industria fintech, superapps y acceso al crédito.

El Argentina Fintech Forum 2026 convoca a 5000+ líderes a debatir el futuro de los servicios financieros, la banca digital y su regulación.

El Argentina Fintech Forum 2026 reunirá, este jueves 29 de octubre, a funcionarios, autoridades del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, junto a CEOs y referentes del sector financiero, para debatir los temas que definirán el futuro de la industria en el país.

La cita será en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), ubicado en Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, bajo el concepto "Infraestructura para la nueva economía". Se espera una asistencia récord, con más de 5000 participantes en esta nueva edición del encuentro insignia de la Cámara Argentina Fintech.

Habrá 127 oradores, 23 paneles y tres espacios simultáneos de actividades, con eje en discutir qué bases financieras, tecnológicas y regulatorias necesita el país para acompañar la evolución de una economía cada vez más digital.

"El Argentina Fintech Forum es un espacio para compartir experiencias y debatir cómo la tecnología puede seguir modernizando los servicios financieros", sostiene Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech y COO de Mercado Pago, en la previa del evento.

"Queremos que cada vez más argentinos puedan elegir dónde y cómo manejar sus finanzas, con más opciones y mayor competencia", subraya la ejecutiva.

Hay que tener en cuenta que el AFF se desarrolla en medio de un contexto de evolución de la industria, con algunas de sus compañías más emblemáticas traspasando barreras y buscando ampliar su oferta de servicios.

Es el caso de Mercado Pago y Cocos, que están en proceso de conseguir sus licencias bancarias, seguramente antes de fin de año, tal como prometieron desde el Banco Central, con foco en convertirse en "superapps" financieras, al reunir desde pagos y transferencias hasta inversiones y créditos en una sola plataforma.

Esto, mientras players internacionales como Revolut también trabajan en planes de desarrollo en el país, y las fintech locales buscan ir más allá de las fronteras argentinas para replicar en otros puntos del continente el crecimiento que han tenido en el último tiempo.

Aunque ocurre, a su vez, en un marco en el que el objetivo del sector de ampliar el acceso al crédito, algo en lo que las fintech han sido muy enfáticas durante los últimos años, considerando que el modelo billetera permitió que personas sin historial crediticio pudiesen acceder a líneas de financiamiento, choca con una fuerte morosidad, que escaló en este 2026 a niveles récord y frena esa meta de expansión en el país.

Esto, más allá de que la propia Arregui resalta que "el principal problema que sigue teniendo Argentina no es de mora, es la falta de acceso al crédito", tal como lo hizo en los últimos días en el Forbes Fintech Summit. Este será uno de los ejes centrales de este Argentina Fintech Forum.

Qué temas dominarán la agenda del Argentina Fintech Forum 2026

Sin embargo, claro está, no será el único. En concreto, habrá tres ejes centrales que atravesarán toda la agenda del Forum. Uno, valga la redundancia, será Crédito y Financiamiento, mientras que los otros dos serán Pagos e Infraestructura, y Regulación y Open Finance.

De ahí se desprende toda la grilla de temas, que incluye puntos clave como:

Mercado de capitales y activos digitales

Política fiscal y tributaria

Inteligencia artificial y tecnología aplicada a las finanzas

Prevención del fraude y ciberseguridad

Integración de los sistemas de pago en América Latina

Pagos transfronterizos y posicionamiento de Argentina frente a la industria global

Quiénes subirán al escenario del Argentina Fintech Forum 2026

Sobre estos tópicos debatirán desde funcionarios del Gobierno hasta autoridades de los principales organismos reguladores, como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera, junto a CEOs de algunas de las compañías más importantes del sector y referentes locales e internacionales del ecosistema financiero.

Entre los funcionarios que confirmaron su presencia se encuentran:

Jorge Macri , Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Silva , presidente de la CNV

, presidente de la CNV Juan Curutchet , superintendente del BCRA

, superintendente del BCRA Pedro Inchauspe , director del BCRA

, director del BCRA Patricio Michlig , vicepresidente de la UIF

, vicepresidente de la UIF Martín Yeza , diputado nacional

, diputado nacional Damián Arabia , diputado nacional

, diputado nacional Hernán Lombardi , ministro de Desarrollo Económico del GCBA

, ministro de Desarrollo Económico del GCBA Jorge Mogrovejo , superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS de Perú

, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS de Perú Jorge Ignacio Moreno, Secretario de Políticas de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia de la Nación

Por el lado de la industria financiera y tecnológica, los principales oradores confirmados son:

Paula Arregui , presidenta de la Cámara Argentina Fintech y COO de Mercado Pago

, presidenta de la Cámara Argentina Fintech y COO de Mercado Pago Mariano Biocca , director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech

, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech Pierpaolo Barbieri , fundador y CEO de Ualá

, fundador y CEO de Ualá Martín Heine , CEO de Personal Pay

, CEO de Personal Pay Marcela Fernie , CEO del grupo BIND

, CEO del grupo BIND Mario López , cofundador de Poincenot

, cofundador de Poincenot Augusto Fernández Villa , CEO y cofundador de Poincenot

, CEO y cofundador de Poincenot Facundo Vázquez , secretario de la Cámara Argentina Fintech y cofundador de Poincenot

, secretario de la Cámara Argentina Fintech y cofundador de Poincenot Guillermo Mansilla , Country Manager Argentina de Visa

, Country Manager Argentina de Visa Florencia Solazzi, Cluster Lead Argentina y Uruguay de Mastercard

Cluster Lead Argentina y Uruguay de Mastercard Martín Kaplan , de Payway

, de Payway Romina Simonelli , CEO de Nave

, CEO de Nave Marcelo González , CEO y cofundador de Veritran

, CEO y cofundador de Veritran Ralf Germer , CEO y cofundador de PagBrasil

, CEO y cofundador de PagBrasil Fermín Rodríguez Penelas , Head of Product de Ripio

, Head of Product de Ripio Martín Redrado , economista

, economista Matías Friedberg , cofundador de Ixpandit

, cofundador de Ixpandit Alejandro Formento , director del Banco Provincia

, director del Banco Provincia Hernán Sefusatti , presidente de Banco Coinag

, presidente de Banco Coinag Raúl Paolasso , presidente de Bancor

, presidente de Bancor Rafael de Ambrosi , CEO de Twin Finance

, CEO de Twin Finance Raúl Piccolo, CEO de ePagos

El evento se desarrollará en tres espacios simultáneos, cada uno con dinámica propia:

Main Stage: con capacidad para más de dos mil personas, concentrará las principales conversaciones y paneles

con capacidad para más de dos mil personas, concentrará las principales conversaciones y paneles Deep Dive Sessions: salas especialmente diseñadas para profundizar en los temas que atraviesan a la industria, con contenidos especializados

salas especialmente diseñadas para profundizar en los temas que atraviesan a la industria, con contenidos especializados Workshops: espacio orientado a demostraciones, casos prácticos y presentación de productos, servicios e integraciones del ecosistema

El Argentina Fintech Forum 2026 se enmarca dentro de la TecWeek, la semana que reúne tecnología, innovación y cultura digital en la Ciudad de Buenos Aires, y que también tiene como uno de sus grandes encuentros a LABITCONF, la conferencia sobre Bitcoin y blockchain más antigua del mundo, que se llevará adelante este viernes 30 y sábado 31 en BA Ferial (ex Costa Salguero).

Además, el AFF será el escenario elegido, al igual que en 2025, para la presentación del nuevo Mapa Fintech Argentina, una actualización del relevamiento que, junto a la consultora Taquión, la entidad lleva adelante sobre el ecosistema local y que, en los primeros números, difundidos en la previa del encuentro, marcan proyecciones de inversión del sector por unos u$s2.200 millones durante 2027.