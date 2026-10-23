El evento reunirá a autoridades regulatorias, líderes de empresas, inversores y referentes internacionales para discutir sobre el sistema financiero

Abordará pagos, IA y regulación; busca modernizar finanzas e impulsar la inclusión financiera argentina.

La Cámara Argentina Fintech organiza el 29 de octubre en el CEC con 5.000 asistentes y 127 oradores.

Argentina Fintech Forum 2026, evento clave del sector, debatirá la infraestructura para la nueva economía digital.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición del Argentina Fintech Forum 2026, el principal evento fintech de Latinoamérica organizado por la Cámara Argentina Fintech.

En el contexto de TecWeek Buenos Aires y bajo el concepto "Infraestructura para la nueva economía", el Forum buscará poner en común las principales transformaciones que atraviesa la industria y discutir qué infraestructura financiera, tecnológica y regulatoria necesita la Argentina para acompañar una economía cada vez más digital.

Cuándo es el Argentina Fintech Forum 2026 y principales temas que tocará

El evento en cuestión tendrá lugar el próximo jueves 29 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

Esta edición espera reunir a más de 5.000 participantes, con 127 oradores y 23 paneles, además de una exposición comercial y espacios especialmente diseñados para el intercambio y el networking. La propuesta estará distribuida en tres espacios simultáneos, cada uno con una dinámica diferente:

El Main Stage , con capacidad para más de 2.000 personas, concentrará las principales conversaciones y paneles del evento

Deep Dive Sessions , con salas que ofrecerán contenidos especializados para profundizar en los temas que atraviesan a la industria

Espacio de workshops, orientado a demostraciones, casos prácticos y presentación de productos, servicios e integraciones

"El Argentina Fintech Forum es un espacio para compartir experiencias y debatir cómo la tecnología puede seguir modernizando los servicios financieros", sostuvo Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech.

"Queremos que cada vez más argentinos puedan elegir dónde y cómo manejar sus finanzas, con más opciones y mayor competencia. El desafío es que la inclusión financiera vaya más allá del acceso y se traduzca en un uso cotidiano de las herramientas que la industria desarrolla", añadió.

Una agenda atravesada por las grandes transformaciones del sistema financiero

Durante la jornada, referentes de la industria abordarán los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo del sistema financiero argentino, con foco en el futuro de las finanzas

Pagos e infraestructura financiera

Crédito y financiamiento

Regulación y Open Finance

Mercado de capitales y activos digitales

Política fiscal y tributaria

Inteligencia artificial y tecnología

Prevención del fraude y ciberseguridad

La agenda también tendrá una mirada internacional, con discusiones sobre la integración de los sistemas de pago de América Latina, pagos transfronterizos, nuevas oportunidades de inversión y el posicionamiento de Argentina frente a la evolución de la industria financiera global.

Speakers confirmados

El Forum contará con la participación de autoridades regulatorias, referentes internacionales y líderes de algunas de las principales empresas financieras y tecnológicas de Argentina y la región.

Entre los principales speakers confirmados se encuentran:

Roberto Silva , presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV)

Patricio Michlig , vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Juan Curutchet , Superintendente del BCRA

Pedro Inchauspe , Director de BCRA

Martin Yeza , Diputado de la Nación

Jorge Mogrovejo , superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS de Perú

Por parte de la industria financiera y tecnológica participarán:

Paula Arregui , presidenta de la Cámara Argentina Fintech y COO de Mercado Pago

Pierpaolo Barbieri , Fundador y CEO de Ualá

Martín Heine , CEO de Personal Pay

Marcela Fernie , CEO de grupo BIND

Guillermo Mansilla , Country Manager Argentina, Visa

Romina Simonelli , CEO de Nave

Marcelo González , CEO y cofundador de Veritran

Ralf Germer , CEO y cofundador de PagBrasil

Fermín Rodríguez Penelas , Head of Product de Ripio

El encuentro se realizará el jueves 29 de octubre, de 8 a 19:30 horas, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Av. Presidente Figueroa Alcorta 2099, CABA. La inscripción ya se encuentra abierta, con acreditación sujeta a confirmación de la organización.