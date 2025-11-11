Los bancos tradicionales estatales aceleran su transformación digital y avanza en alianzas con fintechs para mejorar servicios y sostener su rol inclusivo.

La banca pública constituye una parte significativa del sistema financiero argentino que ya adopta nuevas herramientas de innovación, así como avanza en su integración con los nuevos actores tecnológicos.

La Cámara Argentina Fintech realizó su evento anual "Argentina Fintech Forum", que convocó a líderes y referentes del ecosistema para reflexionar sobre el paradigma actual del sistema financiero.

En el panel "El rol de la banca pública en la nueva etapa del sistema financiero argentino", el periodista Fernando Meaños moderó una conversación sobre el papel de las entidades públicas dentro del ecosistema. En la charla tambien también participaron:

Alejandro Formento, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Gastón Álvarez, gerente general del Banco de la Nación Argentina

Maximiliano Coll, Subgerente General de Banca Minorista

Osvaldo Levis, Gerente de Banca de Individuos en el Banco de Córdoba

"Que en este evento haya un panel con los principales bancos estatales del país habla de nuevas fronteras confusas entre la banca internacional y la tecnológica, con la integración profunda de nuevos jugadores del ecosistema", mencionó Meaños.

La banca pública ya sumó nuevas herramientas digitales que le permiten ampliar su alcance para llegar a todas las localidades del país

Según los directivos, la colaboración con fintech y la adopción de estándares de interoperabilidad son claves para acelerar el cambio, mantener la competitividad y ofrecer experiencias más simples y accesibles para los usuarios.

Bancos públicos y privados dentro de un mismo ecosistema.

"En Banca Minorista, trabajamos con inteligencia artificial para fomentar el proceso de negocios dentro de nuestros servicios", comentó Maximiliano Coll, quien detalló que la entidad ya opera con más de 25 agentes virtuales que optimizan tareas como:

agilización de procesos internos

relacionamiento con el cliente

escucha atención al cliente

lectura de estatutos

aperturas de cuentas bancarias.

"De esta manera liberamos recursos para dedicarnos de lleno a nuestros clientes. Además, lanzamos nuestra billetera Buepp, con la que alcanzaremos más de un millón de usuarios, y sumaremos nuevos servicios como préstamos y tarjetas", agregó.

Gastón Álvarez remarcó que el foco del Banco Nación es consolidarse como un banco federal y regional, mejorando la experiencia del usuario. "Nuestro sistema es 24/24/7: queremos que los clientes puedan operar desde cualquiera de las 24 jurisdicciones, las 24 horas, los 7 días de la semana, por el canal que elijan", detalló.

Álvarez también subrayó la modernización en la entrega de créditos hipotecarios."Históricamente el Banco Nación tardaba 180 días en otorgarlos; ahora, con nuevas regulaciones y procesos, comenzamos a adjudicarlos en solo 56 días", comentó.

En este sentido, Osvaldo Levis, del Banco de Córdoba, indicó que la entidad implementó un proceso de conversión tecnológica para renovar infraestructura y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. "Esto nos permite que las decisiones estratégicas estén directamente conectadas con las necesidades de los clientes".

Finalmente, Alejandro Formento destacó que Banco Provincia logró consolidarse como un banco público con capacidades fintech mediante el desarrollo de su banca digital, la creación de Cuenta DNI y Cuenta DNI Comercios, y su ingreso al mercado del e-commerce con Provincia Compras.

El desarrollo tecnologico en el futuro de la banca tradicional

Según mencionaron los especialistas, estos caminos fueron los que mejoraron la eficiencia,calidad y los costos de los servicios sin perder la identidad de banca pública.

"Si bien competimos con las entidades privadas y el mundo fintech, tenemos un mandato, legal, político e institucional donde debemos cumplir nuestro rol para la inclusión, desarrollo y educación financiera para todos los argentinos", concluyó Levis.

La mesa coincidió en que el futuro del sistema financiero argentino se definirá a través de esquemas colaborativos entre la banca pública, la banca privada y las empresas fintech.

La integración tecnológica, la interoperabilidad y la adopción de procesos más ágiles aparecieron como ejes centrales para responder a las necesidades de una sociedad cada vez más digitalizada y demandante de soluciones simples, accesibles y seguras.

En este escenario, la banca pública sostiene un rol estratégico:

aportar capilaridad territorial

infraestructura y garantías institucionales que permiten que la innovación llegue a todos los segmentos de la población

Los oradores coincidieron que el desafío será mantener la identidad y el mandato social mientras se avanza hacia modelos más modernos, flexibles y orientados al usuario.