Referentes del ecosistema cripto detallaron las claves que permitirán a la banca, las fintech y plataformas de la Web3 integrar productos y servicios

La Argentina se prepara para una revolución cripto marcada por la inversión, la adopción institucional y la regulación.

Uno de los puntos clave, por ejemplo, fue el trabajo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) hacia un régimen de tokenización de valores negociables, que permitiría emitir instrumentos financieros tradicionales como bonos o acciones sobre blockchain, una iniciativa que busca fomentar la innovación y atraer inversión en el mercado de capitales digital.

Este fue uno de los principales tópicos tocados en el Argentina Fintech Forum 2025, organizado por la Cámara Argentina Fintech, durante la conferencia 'Activos virtuales y sistema financiero: integración en marcha', de la que participaron:

J.J. Siler (Input Output IOHK)

Cristian Bohn (Circle)

Matias Dajcz (Ripio)

Maximiliano Raimondi (Lemon)

Cómo se integran activos virtuales y sistema financiero tradicional en el país

J.J. Siler, representante de IOHK (Input Output Global), destacó el talento argentino como un activo estratégico para el crecimiento del ecosistema Cardano. En ese marco, celebró el lanzamiento de Lace, una billetera basada en esta red, que fue lanzada oficialmente en Buenos Aires.

"Los recursos humanos en Argentina son increíbles. Es un lugar propicio para desarrollar tecnología", afirmó. Además, subrayó la importancia de fortalecer la confianza y la accesibilidad técnica como condiciones necesarias para acercar más personas al universo cripto, apelando al rol de las instituciones como puente entre comunidades.

Desde Circle, Cristian Bohn, Sr. Director para Latam, remarcó que la blockchain es "diez veces mejor para mover valor en el mundo de forma descentralizada" que las divisas fiat tradicionales. En este sentido, posicionó a USD Coin (USDC), su stablecoin oficial, como el dólar cripto de mayor volumen global.

Con más de 1.500 clientes institucionales y soporte a 28 blockchains, la empresa apuesta por modelos B2B2C que integren soluciones de pago y liquidez.

Bohn también celebró los avances regulatorios en países como Brasil y Estados Unidos, y expresó su expectativa de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) levante las barreras que limitan la adopción institucional de stablecoins, un factor que, de darse, atraería un flujo considerable de inversión al país.

Por su parte, Matías Dajcz, Chief Revenue Officer de Ripio, puso el foco en la tokenización como motor de innovación. La empresa anunció el próximo lanzamiento de productos tokenizados, incluyendo un fideicomiso de tierras, luego del lanzamiento de dos productos innovadores para el ecosistema nacional de parte de la compañía:

Tokenización del bono soberano AL30 ( wAL30rd)

Stablecoin respaldada por el peso argentino (wARS)

La clave para acercar posturas con las finanzas tradicionales será una complementación mutua: "las fintech necesitan de los bancos y los bancos necesitarán de las fintech", sostuvo.

Según Dajcz, Argentina ya es pionera en la convergencia entre ambos mundos, y el reciente resultado electoral aceleraría un cambio de paradigma que favorezca la adopción de criptoactivos en el sistema financiero tradicional.

Para 2026, si la regulación es favorable, espera que tanto Proveedores de Servicios de Pago (PSP) como bancos puedan operar con criptoactivos y todo tipo de activos tokenizados.

Referentes cripto locales e internacionales debatieron sobre la evolución del rubro en el país

Por su parte, Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon, trazó una línea histórica entre los ciclos de adopción cripto en Argentina, marcados por la búsqueda de refugio frente a la volatilidad del peso.

Describió que el contexto regulatorio actual y el lanzamiento de billeteras duales favorecen la integración entre banca tradicional e infraestructura blockchain. "Durante la salida del cepo vimos compras en stablecoins; en cambio, en las elecciones recientes, notamos un récord de ventas", explicó.

Por último, en vistas al futuro, aboga por una reforma tributaria que permita a otros actores privados y públicos "dejar de mirar al sector cripto de forma despectiva".