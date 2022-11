Las fintech también apuestan a la tecnología para ser más sustentables: cuáles son los ejemplos a seguir

Las Fintech se moderniza y cada vez cuentan con más recursos para poder integrar todos las herramientas digitales y cuidar la huella de carbono

Las fintech nacieron para ofrecer servicios financieros más accesibles gracias al poder de la tecnología. En la primera jornada del Argentina Fintech Forum, un panel de Microsoft hicieron hincapié en cómo ofrecen recursos para digitalizar aún más las finanzas, no sólo para crecer sino también para generar una huella de carbono cero.

Fernando Andrés, director de Servicios Financieros de Microsoft, comentó que hay tres grandes tendencias:

La competencia de las startups que cada vez más están buscando que el usuario se sienta representado

que cada vez más están buscando que el usuario se sienta representado Ofrecer mejores productos.

Lograr un servicio personalizado, en especial para el público centennial

"Le dan un mayor valor a cosas que antes no se tenían en cuenta como es el impacto social de la compañías. Hoy los clientes buscan cómo mejorar su impacto social y estamos cambiando todo nuestro go to market", comentó Andrés.

Cada vez más empresas están eligiendo y van a optar por aquellas plataformas que los represente. Desde Microsoft buscan brindar una atención más personalizada gracias a la nube.

En busca de una mejor experiencia

"Microsoft está componiendo una nueva start up de poder personalizar el go to market. Todos nuestros equipos están verticalizados y personalizados", comentó el experto, quien puso como ejemplo a la billetera digital Flowie, que empezó con cuatro personas, fue creciendo y trabajaron la economía circular como la integración en redes.

"Un poco el punto relevante es que todas las organizaciones tiene que tener una estrategia. Por otro lado, las nuevas generaciones entienden cómo transacionar para generar una menor impacto", señaló Andrés.

También destacó a Rabibank, que generó un marketplace que reunió a los apicultores y generar un crédito de carbono.

A su turno, Sebastián Aveille, Líder de Alianzas Microsoft Latin América, señaló que ofrecen herramientas de desarrollo a las fintech, cómo la suite ofimática Microsoft 365.

"Creo que el punto relevante es la importancia que le dan en la sustentablidad, y esto va a ampliar en el valor de la organización. Las nuevas generaciones le dan mucha importancia a esto y eso genera un nuevo producto financiero", señaló Aveille.

Además, el ejecutivo remarca la Rabobank que tokeniza y genera un crédito de carbón cero. "Hoy está cerca de u$s1.000 millones, pero para el 2050 se pronostica que van a serán u$s50.000 millones", concluyó.