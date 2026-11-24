Kaszek Ventures, la mayor firma de capital de riesgo con sede en América Latina, adelantó cuál será el destino de los fondos. Todos los detalles

La inversión priorizará infraestructura y aplicaciones B2B de IA en Brasil, México, Argentina y Colombia, apostando a la eficiencia regional tecnológica.

El vehículo, enfocado en startups que desarrollan soluciones con inteligencia artificial, eleva a casi u$s4.000 millones el capital acumulado por la firma.

Kaszek Ventures recaudó u$s650 millones para su séptimo fondo, consolidándose como el capital de riesgo para etapas tempranas más grande de Latinoamérica.

Kaszek Ventures, la mayor firma de capital de riesgo con sede en América Latina, creada por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy –dos exfundadores de Mercado Libre– recaudó u$s650 millones para respaldar startups en etapas tempranas que desarrollan soluciones con inteligencia artificial (IA).

Se trata de una fuerte apuesta por una región cuya captación de fondos aún no se recupera de la caída posterior a la pandemia.

El nuevo vehículo, Kaszek Ventures VII, eleva a casi u$s4.000 millones los compromisos de capital acumulados desde la fundación de la firma en 2011, según publicó Bloomberg.

Es el mayor fondo de capital de riesgo para empresas en etapas tempranas levantado en la región, y supera a los anteriores de la propia firma.

Entre los principales inversores figuran la Universidad de Washington en St. Louis y la fundación filantrópica Wellcome Trust.

Scott Wilson, director de inversiones de la universidad, vinculó el cierre con la confianza sostenida en el ecosistema emprendedor de la región.

Un fondo récord que superó el objetivo inicial de USD 600 millones

El fondo superó el objetivo inicial de u$s600 millones y la firma decidió fijar el tope en u$s650 millones, pese al mayor interés de los inversores.

Según un ranking elaborado por PitchBook, es el mayor fondo enfocado en América Latina que completa su captación desde 2023 y el undécimo más grande de la historia,

De acuerdo a la firma, supera en 20% a Kaszek Ventures VI, que había cerrado en 2023 con u$s540 millones.

El primer fondo, de 2011, en tanto, fue por apenas u$s95 millones.

A diferencia de ciclos anteriores, el séptimo fondo no incluye fondos de oportunidad para etapas avanzadas, categoría en la que la firma levantó u$s1.000 millones en 2021 y u$s975 millones en 2023.

Cómo invertirá Kaszek: entre 20 y 30 empresas desde la pre-semilla

Con su séptimo fondo, Kaszek planea construir una cartera de entre 20 y 30 empresas y las inversiones iniciales se concentrarán en las fases de presemilla y semilla.

La firma reservará cerca de 60% del capital para rondas de financiación posteriores.

Kaszek –fundada por Kazah y Nicolás Szekasy– ya levantó seis fondos para etapas tempranas y tres para compañías más maduras.

"Buscamos empresas en las que la tecnología esté en el corazón mismo del negocio", subrayó Kazah.

Para el cofundador, la IA atraviesa el sector tecnológico de punta a punta y cambia las reglas del juego.

La apuesta de Kaszek: aplicaciones B2B e infraestructura de IA

La firma apunta a la capa de aplicaciones de la IA: startups que usan modelos de lenguaje para mejorar productos y operaciones en servicios financieros, salud y comercio electrónico.

Kazah observa oportunidades en los servicios entre empresas (B2B), donde la IA puede automatizar procesos y atender clientes con más eficiencia.

Según el ejecutivo, esa solución encaja con los problemas de la región, donde muchas empresas todavía dependen de procesos manuales y los servicios pueden ser costosos o de difícil acceso.

Kaszek considera que la IA no solo habilita nuevos productos, sino que modifica la economía de crear una empresa.

El fondo también explora infraestructura de IA, incluidos centros de datos y chips.

Los recursos energéticos abundantes, la disponibilidad de tierras y la cercanía con Estados Unidos podrían volver atractiva a la región para ese tipo de infraestructura.

Brasil y México lideran, mientras Argentina y Colombia emergen en un mercado golpeado

Se espera que Brasil y México sigan como los principales mercados del fondo, mientras que Argentina y Colombia emergen como destinos prometedores, según Kazah.

Los fundadores de Kaszek contribuyeron a construir Mercado Libre, la mayor empresa tecnológica de la región.

Su cartera incluye a Nubank, QuintoAndar y Kavak, además de ARQ, que combina infraestructura de criptomonedas con IA.

Kaszek participó en cuatro de las siete mayores rondas del primer semestre, entre ellas la serie F de u$s300 millones de Kavak y la de u$s70 millones de ARQ.

El cierre contrasta con un mercado que no recuperó el dinamismo de la pandemia: hasta septiembre, solo 14 fondos de capital de riesgo completaron su captación en la región, frente a 68 en todo 2023, según PitchBook.

Para Kazah, pese a la volatilidad de los últimos años, hay un claro voto de confianza de inversores de prestigio dispuestos a apostar a largo plazo por la tecnología latinoamericana.