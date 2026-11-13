KUSIY desarrolla una plataforma para estudiantes de 9 a 16 años que busca mejorar sus hábitos de aprendizaje y organización con IA

Fundada con u$s600 por sus socios, KUSIY proyecta lanzar su plataforma educativa a instituciones en Argentina para 2027.

Aborda que 58% de chicos argentinos usa IA para tareas, enfocándose en pensamiento crítico y desarrollo de hábitos de aprendizaje.

KUSIY, startup argentina, lanza una plataforma de IA educativa para el aprendizaje de chicos y adolescentes de 9 a 16 años.

KUSIY, una startup argentina de educación, busca posicionarse en el mercado EdTech con una plataforma de inteligencia artificial (IA) diseñada para acompañar el aprendizaje de chicos y adolescentes de entre 9 y 16 años.

El proyecto combina herramientas de estudio, organización y desarrollo de habilidades personales, con un modelo de negocio orientado a las familias.

La oportunidad aparece en un contexto en el que estas herramientas ya forman parte de los hábitos de los más jóvenes.

Según un estudio de UNICEF y UNESCO, el 58% de los chicos argentinos de entre 9 y 17 años utilizan IA. Entre quienes la usan, dos de cada tres recurren a ella para realizar trabajos escolares.

Sin embargo, la incorporación de IA también plantea nuevos desafíos para el sistema educativo ya que su utilización no garantiza que los estudiantes comprendan los contenidos ni desarrollen las habilidades necesarias para aprender por su cuenta.

Es por eso que la propuesta de KUSIY combina un entorno digital personalizado con un acompañante de IA que orienta a los estudiantes para que encuentren sus propias respuestas, organicen sus tiempos y desarrollen hábitos de aprendizaje.

Cómo funciona KUSIY, la plataforma de IA para estudiantes

KUSIY combina un entorno digital personalizable con un asistente de IA que acompaña a chicos y adolescentes en distintas actividades de su vida cotidiana.

La plataforma permite:

organizar tareas y materiales de estudio

administrar tiempos

recibir explicaciones

generar recursos educativos

A diferencia de los asistentes tradicionales, su propuesta busca orientar a los estudiantes para que encuentren sus propias respuestas.

"Queremos que la tecnología no ocupe todo el tiempo del chico, sino que lo ayude a organizarse para disponer de más tiempo para jugar, descansar, compartir con otros y explorar sus intereses", indican sus fundadores.

También incorpora herramientas de autoconocimiento y reconocimiento de emociones, con el objetivo de desarrollar competencias como el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la comunicación y la colaboración.

Detrás del proyecto están Silvana Kuskunov, con casi 30 años de experiencia en educación, Alfredo Chumbita, con más de 20 años de trabajo en formación de competencias humanas, y Federico Tavano, estudiante avanzado de Ingeniería en la UTN, quien aporta sus conocimientos en tecnología y desarrollo.

La plataforma incorpora escenarios tridimensionales desarrollados con Three.js y Blender, además de modelos de inteligencia artificial que permiten mantener conversaciones, ofrecer explicaciones y generar materiales de estudio.

Una inversión de u$s600 y planes para 2027

KUSIY fue financiada íntegramente con recursos propios de sus tres fundadores. Hasta el momento, la inversión económica directa fue de u$s600, destinados principalmente a suscripciones de herramientas de IA, aplicaciones y otros recursos tecnológicos.

El próximo objetivo es realizar pruebas y sondeos, ajustar la experiencia y preparar una campaña de comunicación durante las vacaciones de verano.

La compañía proyecta lanzar su producto a nuevas instituciones a comienzo del ciclo lectivo 2027 en Argentina. A futuro, también contempla ofrecer la plataforma en distintos idiomas, inicialmente español e inglés, y avanzar hacia otros mercados.

Aunque no descartan incorporar inversores estratégicos, por ahora la prioridad está puesta en validar el producto y conocer las necesidades de sus potenciales clientes.

El desafío comercial será demostrar que existe una demanda por este tipo de acompañamiento y convertir una propuesta centrada en el desarrollo humano en un negocio tecnológico sostenible.