CryptoMate, una startup argentina fundada en 2022, obtuvo una certificación de MoneyGram que le permitirá conectar a fintech y plataformas con más de 500.000 puntos físicos en 170 países.

La tecnología creada por Alan Boryszanski y Guido De Luca permite que fintechs, empresas y plataformas ofrezcan a sus usuarios la posibilidad de ingresar o retirar efectivo y operar con dólares digitales, tarjetas Visa internacionales y transferencias entre países.

El servicio funciona bajo un modelo de marca blanca: CryptoMate aporta la infraestructura, mientras que cada compañía lo ofrece con su propia identidad y define las condiciones comerciales.

La solución cobra relevancia en Argentina después de las restricciones que la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), que desde mayo de 2026 tienen prohibido recibir o entregar dinero en efectivo.

En este escenario, la compañía busca ofrecer una alternativa para que las personas que operan con billetes puedan acceder al ecosistema financiero digital a través de canales regulados.

"El efectivo lo recibe la red regulada de MoneyGram y llega a nuestra infraestructura por medios electrónicos, totalmente trazables. Por primera vez, el efectivo puede entrar al mundo de los dólares digitales y las finanzas internacionales por un canal regulado de punta a punta", indica Alan Boryszanski, CEO y cofundador de CryptoMate.

Los tiempos de acreditación son inmediatos, una vez que el operador confirma la transacción

La startup argentina que conecta efectivo y dólares digitales

CryptoMate nació de la experiencia de sus fundadores en el sector fintech. Antes de lanzar el proyecto, Boryszanski participó en la construcción de Lemon, mientras que De Luca trabajó en el despliegue de PayPal Crypto en Latinoamérica.

A partir de esos recorridos, identificaron una limitación en el modelo de los grandes servicios financieros: la dificultad para adaptarse a las necesidades particulares de cada comunidad.

"Una fintech monolítica o un banco, por más grande que sea, no puede poner un pie en cada comunidad. No puede entender las necesidades de cada persona excluida ni diseñar un recorrido que le sirva a todos", sostiene el emprendedor.

La propuesta consiste en ofrecer herramientas para que otras organizaciones desarrollen sus propios servicios financieros. Para eso, los clientes pueden conectarse mediante una API o una plataforma web sin código y lanzar productos con su marca en cuestión de semanas.

De esta manera, una persona que cobra en efectivo puede utilizar una aplicación financiera para cargar dinero, comprar online o pagar servicios internacionales sin necesidad de contar previamente con una cuenta bancaria tradicional.

Para ingresar dinero, el usuario solicita una operación desde la aplicación de la fintech o plataforma que utiliza y recibe un código. Luego, se acerca a un punto MoneyGram con su documento, entrega los billetes y, una vez confirmada la operación, recibe el saldo en dólares digitales en su cuenta o tarjeta.

CryptoMate procesa u$s200 millones y prepara nuevos productos con Bitcoin e IA

CryptoMate procesa más de u$s200 millones al año y tiene un modelo de negocios basado en suscripciones, cuyo valor aumenta según la cantidad de productos y servicios que cada cliente incorpora. Además, cada empresa define sus propias comisiones por operación.

En sus primeros años, la startup realizó una ronda semilla que le permitió alcanzar el punto de equilibrio y luego operar con rentabilidad. Desde entonces, se financia su crecimiento con recursos propios.

Entre sus últimas novedades se encuentra un adelanto de efectivo respaldado por Bitcoin que permitirá que los usuarios utilicen criptomonedas como garantía para acceder a una tarjeta Visa internacional, sin necesidad de vender sus activos.

El servicio posee una tasa de interés del 0% por parte de CryptoMate, aunque las fintech empresas que aportan la liquidez pueden establecer sus propias tasas y comisiones.

La empresa también desarrolla Mate, un agente de IA que analiza el contexto de cada comunidad para ayudar a sus clientes a ofrecer productos financieros adaptados a las necesidades de sus usuarios.

De cara a 2027, la compañía apunta a superar los u$s5.000 millones en volumen anualizado, alcanzar los 1.000 clientes y llegar a 10 millones de usuarios finales.