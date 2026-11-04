Takenos cerró una extensión de su ronda semilla y alcanzó los u$s12 millones de inversión. Su objetivo es desembarcar en más de 15 países.

La fintech se enfoca en mercados poco atendidos, construyendo infraestructura financiera propia y regulada para pagos internacionales.

La inversión eleva el capital de Takenos a u$s12 millones y busca ampliar su presencia de 6 a más de 15 mercados en LatAm.

Takenos, fintech argentina, levanta u$s7 millones para acelerar su expansión en pagos internacionales en Latinoamérica.

Takenos, fintech argentina especializada en pagos internacionales, levantó u$s7 millones en una extensión de su ronda semilla para acelerar su expansión en Latinoamérica.

La operación fue liderada por los fondos North Island Ventures y Road Capital Management, con la participación de Variant, Lattice y Reverie.

Con esta inversión, la compañía alcanza los u$s 12millones de capital levantado desde su fundación en 2022.

Actualmente, procesa más de u$s5.000 millones al año y opera en seis países de la región:

Argentina

Bolivia

Ecuador

Perú

Paraguay

Guatemala

El objetivo es ampliar su presencia a más de 15 mercados latinoamericanos durante 2027, con foco en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Para concretar ese plan, deberá avanzar con las autoridades regulatorias y desarrollar infraestructura financiera local en cada nuevo país.

Cómo funciona el negocio de Takenos

Fundada por Lucas Posada, Simón Bouché, Joaquín Herrera y Francisco Goulu, Takenos desarrolla tecnología para que personas y empresas puedan enviar, recibir y administrar dinero entre distintos países y monedas.

Su propuesta busca simplificar las operaciones internacionales, que suelen implicar costos elevados, intermediarios y trámites. A través de su plataforma, los usuarios pueden cobrar trabajos del exterior, tener una cuenta en dólares y realizar pagos con tarjeta en otros países.

La compañía también ofrece soluciones para PyMEs que necesitan cobrar a clientes o pagar a proveedores del exterior, y servicios para grandes empresas que buscan integrar pagos internacionales a través de APIs.

Actualmente, 70 empresas utilizan su solución de pagos transfronterizos. Entre ellas se encuentra LATAM Airlines, que tiene un acuerdo con Takenos para distribuir viáticos a más de 5.000 tripulantes y trabajadores de mantenimiento en cinco países.

El modelo también busca conectar el negocio corporativo con los usuarios individuales. Según detallaron desde la fintech, algunos empleados que reciben sus viáticos a través de la plataforma comienzan luego a utilizar la aplicación para sus propios movimientos personales.

Por qué apuesta a los mercados menos atendidos de Latinoamérica

La expansión de Takenos apunta principalmente a mercados que todavía tienen pocas herramientas para realizar operaciones financieras internacionales.

La fintech identifica oportunidades entre profesionales y creadores de contenido que cobran del exterior, viajeros que necesitan pagar en otros países y personas que buscan ahorrar o acceder a inversiones internacionales.

En el segmento corporativo, el foco está puesto en compañías que necesitan cobrar a clientes, pagar a proveedores o distribuir honorarios y viáticos a equipos que trabajan en distintos mercados.

Uno de los diferenciales de su modelo es el desarrollo de infraestructura propia y la obtención de licencias en cada país donde opera.

En Bolivia, la empresa fue la primera compañía de tecnología financiera constituida y regulada bajo el nuevo marco normativo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

La estrategia consiste en avanzar país por país, con los permisos correspondientes y acuerdos con socios internacionales como:

Stripe

Mastercard

Visa

En qué invertirá Takenos los u$s 7 millones

El capital obtenido en esta nueva ronda se destinará principalmente a financiar el desembarco en nuevos mercados, ampliar el negocio de APIs para compañías globales, desarrollar productos e incorporar profesionales en ingeniería, cumplimiento normativo y áreas comerciales.

La fintech construye infraestructura financiera propia y regulada para pagos internacionales.

"Latinoamérica no necesita otra app arriba de una infraestructura vieja: necesita infraestructura nueva. Por eso construimos la nuestra, con licencias y rieles locales en cada país", indicó Lucas Posada, CEO y cofundador de Takenos.

Desde North Island Ventures también destacaron el potencial de la compañía y su estrategia regional.

"Takenos está haciendo lo difícil: construir infraestructura financiera regulada en los mercados que todos los demás pasan por alto, y los números demuestran que los usuarios de esos mercados la estaban esperando", indicó Travis Scher, representante del fondo.