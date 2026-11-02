La startup argentina ganó en el certamen de la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina y recibirá u$s15.000 para impulsar su desarrollo

Su solución resuelve el desafío de actualizar procesos financieros, permitiendo a bancos y aseguradoras integrar módulos sin los costos de sustituir sistemas.

N5 recibirá u$s15.000 para potenciar su plataforma de inteligencia artificial, diseñada para modernizar sistemas bancarios sin reemplazar su infraestructura.

La startup argentina N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026, otorgado por la Fundación Banco Nación y Endeavor entre 550 competidores.

La startup argentina N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026, organizado por la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina, tras imponerse entre 550 emprendimientos que participaron de la convocatoria.

La empresa, fundada por Julián Colombo y Lucas Tettamanti, recibirá u$s15.000 para ampliar su plataforma de inteligencia artificial (IA), que permite modernizar los sistemas de bancos y aseguradoras sin reemplazar su infraestructura tecnológica central.

Además del premio económico, N5 accederá a mentorías estratégicas de la red Endeavor, vínculos comerciales a través del Banco Nación y oportunidades de exposición ante medios, inversores y otros actores del ecosistema emprendedor.

La plataforma funciona como una capa de integración sobre los sistemas que ya utilizan bancos y compañías de seguros. En lugar de exigirles que reemplacen toda su infraestructura, incorpora módulos de negocio y agentes de IA que permiten actualizar procesos y conectar distintas herramientas.

La propuesta apunta a uno de los principales desafíos de la industria financiera: modernizar sus operaciones sin afrontar los costos, los tiempos y los riesgos que implica sustituir los sistemas centrales.

Según una encuesta de SoFi Tech Solutions a ejecutivos financieros de Latinoamérica, el 78,9% afirmó que sus sistemas no comparten datos libremente y el 74,8% señaló que la tecnología heredada limita el desarrollo de nuevos servicios.

Más usuarios digitales y una mayor exigencia para los bancos

La necesidad de actualizar la infraestructura financiera también está relacionada con los cambios en los hábitos de los consumidores. En Latinoamérica, cada vez más personas utilizan distintos bancos, billeteras digitales y plataformas fintech en simultáneo, en lugar de concentrar todas sus operaciones en una sola entidad.

Argentina es un ejemplo de esa tendencia. De acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera del BCRA, durante el primer semestre de 2026 el 76,5% de los titulares de cuentas tenía tanto cuentas bancarias como cuentas de pago.

El uso de medios electrónicos también creció. En el mismo período, se incorporaron más de 2 millones de personas a los pagos electrónicos respecto de igual período de 2025. Cada adulto realizó un promedio de 32,8 pagos electrónicos mensuales, un 15% más que un año antes.

En este escenario, los bancos y las fintech necesitan ofrecer experiencias más rápidas, conectadas y personalizadas. Sin embargo, la infraestructura tecnológica que sostiene a muchas organizaciones puede convertirse en un obstáculo para incorporar nuevas funcionalidades.

Desde SoFi Tech Solutions mencionaron que las instituciones financieras necesitan plataformas más flexibles, que les permitan sumar capacidades de pagos, banca, préstamos, movimiento de fondos y gestión de riesgos sin tener que reemplazar toda su tecnología de una sola vez.

La compañía también destacó que los consumidores esperan que los servicios financieros se integren cada vez más a sus actividades cotidianas.