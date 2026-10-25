Clara, la fintech especializada en pagos y gastos corporativos, inició sus operaciones comerciales en Argentina con el lanzamiento de Clara Global, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para automatizar:

La gestión de comprobantes

Reintegros

Aprobaciones de gastos

La empresa, que ya opera en México, Colombia y Brasil, busca compañías que necesitan centralizar sus operaciones financieras, especialmente aquellas que trabajan con distintas monedas, entidades legales y equipos distribuidos en varios países.

Clara Global busca reducir las tareas manuales que suelen intervenir en la administración de gastos corporativos. Para eso, permite que los empleados envíen comprobantes a través de WhatsApp, donde el sistema identifica automáticamente datos como monto, moneda, comercio y fecha.

A partir de esa información, las empresas pueden establecer políticas internas y circuitos de aprobación para automatizar entre el 80% y el 90% de las aprobaciones y los rechazos de gastos, según datos proporcionados por la compañía.

La plataforma también centraliza los reportes para los equipos financieros y permite gestionar reintegros mediante transferencias a través de CBU en Argentina.

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Otro de sus componentes es Clara Intelligence, un sistema de inteligencia artificial propio que analiza el comportamiento financiero de cada organización.

La herramienta permite identificar patrones de consumo, aplicar las políticas internas, dirigir las solicitudes según las reglas de aprobación establecidas y auditar la totalidad de las transacciones para detectar posibles anomalías en tiempo real.

Clara busca crecer en Argentina y sumar talento

El lanzamiento comercial forma parte de una estrategia de expansión que la compañía comenzó a preparar en 2024, cuando estableció presencia en Buenos Aires para reunir a parte de su equipo y contratar talento local.

Actualmente, Clara cuenta con 30 colaboradores en Argentina, entre ellos profesionales que ocupan posiciones globales vinculadas con marketing, prevención de fraude y riesgo crediticio.

"Argentina combina talento tecnológico de primer nivel con empresas que operan cada vez más allá de sus fronteras", indicó Gerry Giacomán Colyer, cofundador y CEO de Clara.

El ejecutivo también indicó que la compañía ya construyó una parte relevante de su equipo global desde el país y que ahora busca trasladar esa experiencia al mercado local.

Qué es Clara y en qué países opera

Clara comenzó sus operaciones en 2021 y ofrece soluciones para administrar pagos y gastos corporativos. Su plataforma integra tarjetas empresariales, transferencias nacionales e internacionales y herramientas de control de gastos en tiempo real.

La compañía tiene presencia comercial en México, Colombia y Brasil, y recibió inversiones de fondos como Monashees, Kaszek Ventures, Canary, Notable Capital, Coatue, DST Global, ICONIQ y General Catalyst.

Según la empresa, más de 40.000 organizaciones forman parte de su cartera y sus herramientas permitieron ahorrar 4,6 millones de horas de trabajo y hasta u$s240 millones.

Con su llegada al mercado argentino, Clara busca trasladar su modelo de gestión financiera automatizada a empresas locales y acompañar a organizaciones con operaciones cada vez más complejas.

La evolución de su negocio dependerá de la capacidad de la compañía para captar clientes en el país y competir en un mercado donde las soluciones digitales buscan simplificar los pagos y el control de gastos corporativos.