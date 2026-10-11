Rest, la startup argentina que ayuda a sus usuarios a medir el sueño y el descanso, planea triplicar sus ingresos y alcanzar una facturación de u$s2 millones para fines de 2027.

La aplicación, creada por el argentino Martín Siniawski en Silicon Valley, combina inteligencia artificial y ciencia del sueño para acompañar a sus usuarios a entender sus patrones de descanso y cambiar hábitos.

"El sueño siempre fue un tema que me interesó. Vengo de una familia de médicos y, aunque estudié ingeniería, siempre tuve mucha curiosidad por entender por qué a tantas personas les cuesta dormir bien", cuenta Martín Siniawski, CEO y fundador de Rest.

Rest surgió cuando Siniawski y su equipo detectaron que muchos usuarios de su app de podcasts la utilizaban para dormir. Primero desarrollaron audios para descansar mejor, pero luego buscaron una solución más completa. Con ayuda de especialistas, crearon un programa que combina IA y ciencia del sueño para ayudar a cambiar hábitos.

A diferencia de otras aplicaciones que solo registran el periodo de descanso, Rest utiliza esa información para acompañar al usuario a lograr cambios concretos.

Su AI Coach mantiene breves conversaciones diarias, por texto o voz, e incorpora información sobre el historial de sueño, los patrones, las rutinas y los objetivos de cada persona para adaptar las sugerencias.

La plataforma ya superó las 100.000 descargas y ya lanzó su versión en español para Latinoamérica

Rest: cómo gana dinero y cuál es su modelo de negocio

Rest combina una versión gratuita con planes pagos. La opción sin costo incluye contenidos educativos, un diario de sueño, una ventana de sueño personalizada y herramientas cognitivas y de relajación.

La versión Premium incorpora el coach de IA, las conversaciones por voz y texto y un seguimiento personalizado. El programa principal tiene una suscripción de u$s49,99 mensuales, mientras que la compañía también ofrece una modalidad más económica para quienes terminan el programa y buscan sostener los avances.

La IA cumple un papel central en esa personalización. Rest combina algoritmos tradicionales, que procesan los horarios y patrones de sueño, con modelos de IA que permiten analizar las conversaciones con los usuarios e identificar información relevante sobre sus rutinas, dificultades y preferencias.

Con esos datos, el sistema construye una memoria de cada persona que utiliza para adaptar las siguientes sesiones y dar continuidad al proceso. El coach propone una agenda de trabajo según el momento del programa y las dificultades que van apareciendo.

"En los usuarios que completaron ocho semanas del programa, el tiempo promedio para conciliar el sueño disminuyó un 52% y el tiempo que permanecieron despiertos durante la noche se redujo un 49%. Además, la eficiencia del sueño pasó del 75% al 88%", indica.

El estudio no tuvo un grupo de control, por lo que los resultados no demuestran que las mejoras se deban exclusivamente a la aplicación. Rest se proclama una herramienta de bienestar y educación y no reemplaza la atención médica.

Inversión, ingresos y planes de crecimiento de Rest

La compañía detrás de Rest se formó hace varios años y pasó por Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más reconocidas de Silicon Valley, por la que también pasaron empresas como Airbnb, Dropbox y Coinbase.

En sus primeras etapas, levantó u$s1,2 millones en una ronda de capital semilla, con la participación de inversores como Y Combinator, Reach Capital, Floodgate, FJ Labs y FundersClub. Actualmente, según su fundador, el negocio se sostiene con sus propios ingresos.

Rest registra ingresos por suscripciones anualizados de u$s570.000. Su objetivo es superar los u$s2 millones de ingresos anuales recurrentes en 2027, lo que implicaría más que triplicar el nivel actual.

La retención es uno de los indicadores que sigue la compañía para medir la evolución del programa. Según Siniawski, alrededor del 50% de los usuarios aún utilizan el servicio al terminar el primer mes. El fundador explica que el proceso requiere constancia, ya que implica modificar hábitos y sostener nuevas rutinas.

Su desembarco en Latinoamérica es uno de los próximos pasos para ampliar el alcance del producto. La empresa buscará conocer la respuesta de los usuarios de la región y ajustar la experiencia a partir de sus comentarios.

Para el equipo, el idioma es una variable clave: la compañía estima que entre 150 y 200 millones de adultos en Latinoamérica tienen síntomas de insomnio y considera que todavía hay pocas alternativas digitales completas en español.