La empresa ya tiene 30 clientes entre ambos países y busca superar las 20 compañías en Argentina durante su primer año de operaciones.

Sus herramientas impulsaron un 9% el ticket promedio y 60% las ventas en visitas, previendo +20 clientes en Argentina.

Creada por Gastón Keyaian, la plataforma optimiza ventas, cobranzas y márgenes para distribuidores e importadores.

La startup uruguaya nBlock de IA para mayoristas desembarcó en Argentina, consolidando sus primeros 30 clientes en la región.

La startup uruguaya nBlock, que desarrolla herramientas de inteligencia artificial (IA) para mayoristas, distribuidores e importadores, desembarcó en Argentina luego de conseguir sus primeros clientes en el país.

La compañía llegó sin socio local ni ronda de inversión y ya tiene alrededor de 30 clientes entre Argentina y Uruguay.

Detrás de nBlock está Gastón Keyaian, quien trabajó durante más de 15 años en empresas de retail en Uruguay. En 2024, cuando aún era CEO de una compañía del sector, probó la primera versión de nBlock para solucionar un problema de su propia empresa. La herramienta funcionó y la experiencia lo llevó a sumarse a la startup como cofundador.

El proyecto surgió con el objetivo de acercar nuevas tecnologías a empresas medianas sin necesidad de hacer grandes implementaciones, que son costosas y llevan tiempo.

Al principio, la startup estaba enfocada en el sector retail. Pero cuando Keyaian se sumó al equipo, comenzaron a detectar que había una necesidad todavía más fuerte en:

mayoristas

distribuidores

importadores

"Veía todos los días, una empresa que convivía con esos problemas, cuánto valor quedaba sin capturar por decisiones que se tomaban tarde o con información incompleta", menciona el cofundador. A partir de ahí, nBlock decidió especializarse en este segmento y concentrar sus herramientas en tres objetivos:

vender más

cobrar a tiempo

trabajar con mejores márgenes

Equipo de trabajo de nBlock

Cómo funciona la plataforma de IA para mayoristas

nBlock opera sobre las infraestructuras que ya utiliza cada compañía. La plataforma se conecta con la información del ERP y otras fuentes de datos para analizarla y transformarla en recomendaciones y acciones concretas.

El sistema tiene dos componentes principales: aplicaciones y agentes de IA. Las primeras procesan los datos de la empresa y generan información para ayudar a tomar decisiones, mientras que los agentes pueden ejecutar determinadas tareas de manera autónoma.

La diferencia entre ambos componentes está en el rol que cumplen. Las aplicaciones funcionan como una capa de decisión, mientras que los agentes agregan una capa de ejecución.

El modelo busca que la implementación sea gradual. En lugar de plantear una transformación digital completa desde el comienzo, el cliente puede incorporar primero una herramienta para resolver un problema específico y luego sumar nuevas funcionalidades.

Entre los primeros resultados, la empresa menciona un cliente que registró 9% de aumento en el ticket promedio de las cuentas atendidas por vendedores que utilizaron funcionalidades comerciales de nBlock.

En otro caso, un sistema de planificación de visitas permitió concretar ventas en el 60% de los recorridos generados por la plataforma.

Cada aplicación o agente tiene un costo mensual que parte de u$s200 , al que se suma un fee inicial de implementación.

El desembarco de nBlock en Argentina

El desembarco en Argentina comenzó antes de que nBlock anunciara formalmente su llegada. La startup empezó a contactar a mayoristas y distribuidores locales de manera directa, sin referidos ni un socio local. Así consiguió sus primeros clientes y decidió avanzar con una operación más estable en el país.

"Argentina ya nos dio la respuesta antes de que tomáramos la decisión. Salimos a contactar empresas en frío, sin referidos y sin estructura local, y cerramos clientes rápido", comenta Keyaian.

Uno de los principales motivos detrás de la expansión es el tamaño del mercado local. Según indica la firma, Argentina cuenta con una gran cantidad de mayoristas, distribuidores e importadores que manejan grandes volúmenes de productos, clientes y datos, un escenario en el que nBlock busca aplicar sus herramientas de IA.

La startup también destaca la predisposición de los empresarios argentinos a probar nuevas tecnologías. Según Keyaian, en sus primeras reuniones encontraron empresas dispuestas a conocer y probar la solución incluso sin referencias previas de la compañía.

Pero el mercado argentino también presenta un desafío ya que este tipo de propuestas con IA se expanden dentro de las distintas empresas. Por eso, nBlock apunta a mostrar resultados rápidos y diferenciarse por su especialización en mayoristas y distribuidores.

Para el primer año, la compañía se propuso superar los 20 clientes implementados en la Argentina. Además, busca sumar consultoras, implementadores de ERP y otros partners que puedan ayudar a ampliar su presencia en el país.

"Vender no es el objetivo: el objetivo es que el cliente esté operando con la solución y viendo el impacto", concluye Keyaian.