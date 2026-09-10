Fundada en 2020, Xtract procesa cerca de un millón de facturas por mes y utilizará el nuevo capital para acelerar su expansión internacional

La inversión busca cuadruplicar clientes a +1.000 para 2027, con expansión global y nuevos productos financieros de la plataforma.

La startup Xtract, de automatización con IA, levantó u$s2.5M de inversión para acelerar su expansión internacional.

La startup argentina Xtract anunció el levantamiento de su primera ronda de inversión por u$s2.5 millones, con el objetivo de acelerar su expansión internacional, desarrollar nuevos productos y llevar su base de clientes a más de 1.000 para fines de 2027.

La compañía, fundada en 2020 por Tomás Marconi, Jesús De Gruttola y Alejandro Bezdjian, automatiza procesos de cuentas por pagar a partir de inteligencia artificial y tecnología propia.

Actualmente, procesa cerca de un millón de facturas por mes para casi 300 empresas en más de 25 países, con clientes como:

Modo

Pomelo

Arcos Dorados

Nike

Deloitte

Día

Subway

El modelo de Xtract permite a las empresas contratar distintas soluciones según sus necesidades, entre ellas:

Contabilización automática de facturas

Pago a proveedores

Flujos de aprobación

Digitalización

Gestión de viáticos y gastos corporativos

La implementación se adapta a las necesidades de cada compañía y puede integrarse con su ERP mediante API o archivo plano.

Una IA que busca reducir el margen de error

A diferencia de las herramientas de IA generativa, Xtract utiliza un modelo determinístico para procesar facturas. La plataforma identifica la información relevante, valida los datos según las reglas del negocio y la normativa fiscal, determina cómo deben contabilizarse y, finalmente, integra la información con el ERP de cada empresa.

Alejandro Bezdjian, Tomás Marconi, Jesús De Gruttola, creadores de Xtract

El diferencial está en que el sistema busca entregar siempre el mismo resultado ante una misma factura y bajo las mismas condiciones.

"Xtract está construida para ejecutar procesos críticos y obtener resultados determinísticos, no simplemente para generar una respuesta probable", precisan desde la startup a este medio.

La tecnología está integrada con más de 50 ERPs para automatizar el proceso desde la recepción del comprobante hasta su registro contable. Entre ellos:

SAP

Oracle

NetSuite

Microsoft Dynamics

Según Xtract, un cliente promedio puede ahorrar unas 250 horas de trabajo administrativo por mes, mientras que en las cuentas de mayor volumen el ahorro supera las 400 horas mensuales.

Xtract busca cuadruplicar su base de clientes

La compañía proyecta cuadruplicar su base de clientes en los próximos dos años, al pasar de 270 empresas enterprise activas en 2026 a más de 1.000 a fines de 2027.

El crecimiento también estará acompañado por una expansión internacional. Xtract ya tiene presencia en más de 20 países y busca profundizar su operación en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, mercados en los que busca sumar nuevos clientes y ampliar el alcance de su plataforma.

Parte de la estrategia estará puesta en nuevos productos. Durante 2026 y 2027, la startup planea incorporar onboarding automático, un portal para proveedores y servicios financieros, entre ellos FX, financiamiento de facturas y tarjetas corporativas para viáticos.

La ronda de u$s2.5 millones será destinada principalmente a reforzar los equipos comerciales y de tecnología, avanzar con estos productos y financiar la expansión internacional. También permitirá ampliar las capacidades de implementación y soporte a medida que crezca la cantidad de clientes.

"El objetivo de la inversión es acelerar procesos de crecimiento que ya funcionan, no financiar la validación del negocio", agrega Marconi.

La compañía busca llegar a 2028 con más de 1.000 clientes enterprise y consolidarse como una infraestructura de automatización financiera para grandes empresas a nivel global.