El CEO de Ualá creó 17Sigma, un fondo de venture capital que ya invirtió en más de 20 startups y apuesta por nuevos negocios tecnológicos de la región
08.09.2026 • 16:45hs • inversiones
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Más allá de Ualá, el fondo de Pierpaolo Barbieri que financia startups regionales
Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, apuesta también por el desarrollo de nuevas compañías tecnológicas en Latinoamérica.
El empresario argentino creó 17Sigma, un fondo de venture capital con el objetivo de invertir en startups en sus primeras etapas y acompañarlas en su crecimiento.
De esta manera, mientras el empresario lidera una de los principales neobancos de la región, busca apostar al futuro de la tecnología latinoamericana.
Barbieri fundó 17Sigma en 2022 junto con Bianca Sassoon, que actualmente ocupa el cargo de Managing Partner.
El fondo nació con un capital inicial de u$s30 millones y contó con el respaldo de inversores y empresarios como:
- General Catalyst
- Marcelo Claure
- Kevin Ryan
- Niall Ferguson
- Paulo Passoni
- Alan Howard
- Sebastián Mejía
A diferencia de los fondos que apuntan a compañías más maduras, 17Sigma se concentra principalmente en rondas pre-semilla y semilla.
Cuál es la búsqueda principal de 17Sigma
La firma apunta a compañías tecnológicas latinoamericanas con capacidad de escalar más allá de su mercado de origen. Su portfolio abarca sectores como:
- fintech
- SaaS
- agtech
- foodtech
- salud
- energía
- comercio electrónico
- Web3
"Somos socios estratégicos. Nuestro objetivo es ayudar a los emprendedores a escalar de cero a uno y brindar apoyo en los momentos más críticos del crecimiento", indicó Bianca Sassoon, Managing Partner de 17Sigma, en diálogo con iProUP.
Pierpaolo Barbieri apuesta por el desarrollo de nuevas compañías tecnológicas en LATAM
Desde su creación, 17Sigma amplió su cartera a más de 20 compañías latinoamericanas. El portfolio actual del fondo incluye startups de:
- Argentina
- Brasil
- Chile
- Colombia
- México
- Uruguay
La estrategia también se mantuvo activa durante los últimos años. En 2025, 17Sigma indicó nuevas inversiones y follow-ons en compañías de su portfolio, mientras que durante 2026 despliega capital en startups de tecnología.
Uno de los movimientos más recientes fue su inversión en Aro, una startup brasileña enfocada en desarrollar un agente de IA para ayudar a los consumidores a tomar decisiones vinculadas con el crédito.
Otro caso es Patagon AI, una startup argentina especializada en agentes de IA para procesos comerciales. 17Sigma participó en su ronda inicial de u$s1.1 millones y posteriormente volvió a invertir en la ronda semilla de u$s2.75 millones.
Qué busca Barbieri fuera de Ualá
La estrategia de 17Sigma representa otra forma de participar en el ecosistema tecnológico regional. Mientras Ualá desarrolla su negocio de servicios financieros para consumidores y empresas, el fondo busca identificar y financiar a los equipos que pueden convertirse en los próximos grandes negocios de Latinoamérica.
"Con sede en Argentina, buscamos acelerar la digitalización y fortalecer el ecosistema tecnológico regional", agregó Sassoon.
El proyecto parte de una oportunidad que todavía tiene un amplio margen de crecimiento. Latinoamérica cuenta con una población joven, una penetración de internet en expansión y numerosos sectores de la economía que todavía tienen espacio para incorporar tecnología.
En ese escenario, 17Sigma intenta posicionarse desde las primeras etapas de los proyectos, cuando las compañías todavía aún definen su producto y modelo de negocio.
La firma continúa en la búsqueda de nuevos equipos emprendedores para sumar a su cartera y, al mismo tiempo, acompaña a las compañías en las que ya invirtió en sus procesos de crecimiento y expansión.