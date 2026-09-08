El CEO de Ualá creó 17Sigma, un fondo de venture capital que ya invirtió en más de 20 startups y apuesta por nuevos negocios tecnológicos de la región

17Sigma apuesta por rondas pre-semilla y semilla para escalar proyectos tecnológicos, con recientes inversiones en startups de IA como Patagon AI y Aro.

El fondo, creado en 2022 con un capital inicial de u$s30 millones, invierte en firmas de sectores como fintech, SaaS y Web3 en países de toda la región.

Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, impulsa el ecosistema de startups en Latinoamérica a través de 17Sigma, su fondo de capital de riesgo para etapas iniciales.

Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, apuesta también por el desarrollo de nuevas compañías tecnológicas en Latinoamérica.

El empresario argentino creó 17Sigma, un fondo de venture capital con el objetivo de invertir en startups en sus primeras etapas y acompañarlas en su crecimiento.

De esta manera, mientras el empresario lidera una de los principales neobancos de la región, busca apostar al futuro de la tecnología latinoamericana.

Barbieri fundó 17Sigma en 2022 junto con Bianca Sassoon, que actualmente ocupa el cargo de Managing Partner.

El fondo nació con un capital inicial de u$s30 millones y contó con el respaldo de inversores y empresarios como:

General Catalyst

Marcelo Claure

Kevin Ryan

Niall Ferguson

Paulo Passoni

Alan Howard

Sebastián Mejía

A diferencia de los fondos que apuntan a compañías más maduras, 17Sigma se concentra principalmente en rondas pre-semilla y semilla.

Cuál es la búsqueda principal de 17Sigma

La firma apunta a compañías tecnológicas latinoamericanas con capacidad de escalar más allá de su mercado de origen. Su portfolio abarca sectores como:

fintech

SaaS

agtech

foodtech

salud

energía

comercio electrónico

Web3

"Somos socios estratégicos. Nuestro objetivo es ayudar a los emprendedores a escalar de cero a uno y brindar apoyo en los momentos más críticos del crecimiento", indicó Bianca Sassoon, Managing Partner de 17Sigma, en diálogo con iProUP.

Pierpaolo Barbieri apuesta por el desarrollo de nuevas compañías tecnológicas en LATAM

Desde su creación, 17Sigma amplió su cartera a más de 20 compañías latinoamericanas. El portfolio actual del fondo incluye startups de:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Uruguay

La estrategia también se mantuvo activa durante los últimos años. En 2025, 17Sigma indicó nuevas inversiones y follow-ons en compañías de su portfolio, mientras que durante 2026 despliega capital en startups de tecnología.

Uno de los movimientos más recientes fue su inversión en Aro, una startup brasileña enfocada en desarrollar un agente de IA para ayudar a los consumidores a tomar decisiones vinculadas con el crédito.

Otro caso es Patagon AI, una startup argentina especializada en agentes de IA para procesos comerciales. 17Sigma participó en su ronda inicial de u$s1.1 millones y posteriormente volvió a invertir en la ronda semilla de u$s2.75 millones.

Qué busca Barbieri fuera de Ualá

La estrategia de 17Sigma representa otra forma de participar en el ecosistema tecnológico regional. Mientras Ualá desarrolla su negocio de servicios financieros para consumidores y empresas, el fondo busca identificar y financiar a los equipos que pueden convertirse en los próximos grandes negocios de Latinoamérica.

"Con sede en Argentina, buscamos acelerar la digitalización y fortalecer el ecosistema tecnológico regional", agregó Sassoon.

El proyecto parte de una oportunidad que todavía tiene un amplio margen de crecimiento. Latinoamérica cuenta con una población joven, una penetración de internet en expansión y numerosos sectores de la economía que todavía tienen espacio para incorporar tecnología.

En ese escenario, 17Sigma intenta posicionarse desde las primeras etapas de los proyectos, cuando las compañías todavía aún definen su producto y modelo de negocio.

La firma continúa en la búsqueda de nuevos equipos emprendedores para sumar a su cartera y, al mismo tiempo, acompaña a las compañías en las que ya invirtió en sus procesos de crecimiento y expansión.