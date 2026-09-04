La plataforma ya registra más de 400 trabajadores y 200 entregas de elementos de protección. Ofrece planes desde $200.000 mensuales.

Una startup salteña ya digitalizó más de 200 entregas de elementos de protección personal (EPP) y busca llevar su plataforma a empresas de minería, construcción e industria.

Se trata de IfsinRem, un software que reemplaza parte de la gestión en papel por un sistema digital que permite registrar entregas, obtener la firma electrónica de los trabajadores y verificar la documentación mediante códigos QR.

La idea surgió en General Güemes, Salta, a partir de una situación cotidiana. Marcelo Ifran Singh, desarrollador de software y fundador de IfsinRem, veía a su mamá llegar de trabajar con carpetas llenas de fotocopias, planillas y documentación vinculada a la entrega de elementos de protección personal.

El problema también implicaba horas destinadas a completar formularios, conseguir firmas, ordenar documentación y encontrar registros cuando eran necesarios para una auditoría o una consulta.

Con el tiempo, Ifran Singh entendió que esa situación se repetía en otras organizaciones y decidió convertir la problemática en un producto tecnológico. Así nació IfsinRem, una plataforma que busca digitalizar la gestión de EPP y la documentación asociada a la Resolución SRT 299/11.

"El objetivo es que una empresa pueda dejar atrás las carpetas físicas y centralizar en un mismo sistema la documentación, las entregas y los registros necesarios para sus controles", menciona Singh.

Marcelo Ifran Singh, desarrollador de software y fundador de IfsinRem

Un modelo SaaS con planes de hasta $600.000 mensuales

IfsinRem funciona bajo un modelo SaaS, con una suscripción mensual cuyo precio varía según el tamaño de la organización y el nivel de funcionalidades. Entre los diversos servicios se incluye:

gestión de empleados

entregas ilimitadas de EPP

generación automática de planillas

conformidad

firma electrónica

validación mediante QR

trazabilidad

historial de entregas

actualizaciones del sistema.

La startup ofrece diversos planes que parten desde $200.000 mensuales o hasta $600.000 mensuales, con usuarios ilimitados y funcionalidades orientadas a compañías con múltiples plantas o sucursales, además de capacitación y acompañamiento.

"Se trata de documentación crítica para la organización", indica el fundador.

Actualmente IfsinRem funciona como una plataforma independiente. Su arquitectura está preparada para incorporar integraciones mediante APIs con otros sistemas empresariales, una posibilidad que la compañía busca desarrollar a medida que avance su adopción.

Según detalla el fundador, la siguiente etapa del producto también incorpora inteligencia artificial, aunque con el objetivo concreto de reducir la cantidad de pasos necesarios para utilizar la plataforma.

De Salta al resto del mundo

Hasta el momento, IfsinRem fue financiada y desarrollada de manera independiente. Sin inversores ángeles, la inversión inicial estuvo concentrada principalmente en:

horas de desarrollo propio

infraestructura

herramientas tecnológicas

implementación

capacitación de usuarios.

El crecimiento inicial llegó a partir de las primeras implementaciones en empresas del Parque Industrial de General Güemes donde de a poco comenzó a incorporar organizaciones de diversas industrias.

Según detalló el fundador, su próximo objetivo es acelerar ese proceso y ampliar la cantidad de compañías que utilizan la plataforma. Para eso, ya participa en convocatorias de aceleradoras y proyectos internacionales.

La estrategia también contempla una expansión internacional. La necesidad de gestionar entregas de EPP y documentación de seguridad laboral existe en distintas industrias y mercados, por lo que la compañía busca evaluar oportunidades fuera del país a medida que consolide el producto.

Con respecto a la IA, IfsinRem detalló que incorporará interacción mediante voz y lenguaje natural. El usuario puede utilizar comandos de voz para crear registros de EPP y también consultar información existente dentro de la plataforma.

"Utilizaremos la IA para disminuir fricción en tareas repetitivas y facilitar el acceso a la información, especialmente en contextos operativos donde rapidez y simplicidad son importantes", concluye Marcelo Ifran Singh.