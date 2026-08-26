La comunidad vinculada a Solana llega al país para impulsar startups Web3 y conectarlas con financiamiento, talento y oportunidades globales

Su presentación oficial será el 28 de agosto en el Parque de la Innovación, Buenos Aires, con foco en networking y hackathons.

Busca acelerar 10 a 15 startups con integración Solana, ofreciendo financiamiento y desarrollo a quienes construyen en Web3.

Superteam Argentina se lanza para fortalecer el ecosistema Web3, conectando proyectos locales con la red global Solana.

Argentina es el nuevo integrante de la red global de Superteam, la comunidad vinculada al ecosistema Solana que conecta a founders, builders, desarrolladores y creadores con proyectos y oportunidades dentro de Web3.

Con su desembarco en el país, la organización busca fortalecer el ecosistema local y conectar a los equipos argentinos con una red internacional de:

proyectos

talento

financiamiento

Superteam nació alrededor de Solana con el objetivo de impulsar a quienes construyen dentro de su ecosistema.

A través de sus comunidades locales, conecta a profesionales con proyectos que buscan desarrollar productos, incorporar talento o expandirse hacia nuevos mercados.

La propuesta incluye distintas alternativas para quienes forman parte de la comunidad, desde trabajos y desafíos remunerados hasta programas de financiamiento, hackathons y encuentros para generar vínculos entre los distintos actores del ecosistema.

La presentación oficial de Superteam Argentina será el 28 de agosto en los Domos del Parque de la Innovación, en Buenos Aires, donde founders, builders, creadores y equipos locales podrán conocer la propuesta y las oportunidades disponibles dentro del ecosistema Solana.

Se espera a mas de 200 invitados durante la presentación oficial de Superteam

Superteam busca acelerar startups argentinas

El objetivo de Superteam Argentina, además de fortalecer la comunidad alrededor de Solana, es detectar y acelerar proyectos que desarrollen productos vinculados con la Web3.

"Buscamos apostar al ecosistema argentino y darle todas las herramientas necesarias a los founders", indican desde Superteam Argentina a iProUP.

A 45 días del lanzamiento oficial, la organización ya recibió 21 proyectos interesados a formar parte del proceso que se encuentran en fase de ideas, cuentan con un MVP o ya comenzaron a generar tracción.

Superteam Argentina planea seleccionar entre 10 y 15 proyectos para una primera etapa de aceleración. "Evaluamos el estado en el que está el proyecto, la viabilidad, su expansión", agregan.

Uno de los requisitos centrales para los interesadas estén vinculadas con Web3 y que su producto tenga un componente nativo de esta tecnología. Si bien pueden tener una estrategia multichain, deben contar con una integración con el ecosistema Solana.

"Hoy el foco está puesto en la visión del emprendedor. El proyecto siempre puede pivotar pero la capacidad de la persona es algo que se tiene que identificar y dónde se debe invertir", enfatizan.

Superteam Argetina promete ofrecer oportunidades dentro de Web3.

SuperTeam reúne a startups y fanaticos cripto en Buenos Aires

El 28 de agosto, SuperTeam Argentina realizará su primer evento en el Parque de la Innovación, Buenos Aires donde se presentará formalmente la comunidad y se explicarán las distintas alternativas de aceleración y financiamiento disponibles dentro del ecosistema Solana.

Además, habrá presentaciones breves de proyectos que ya están desarrollando productos sobre la blockchain, junto con espacios de networking entre founders, builders, creadores y otros integrantes de la comunidad.

El evento también pondrá el foco en Colosseum, el hackathon global de Solana, que será presentado como una de las vías para que nuevos proyectos puedan ingresar al ecosistema y acceder a oportunidades de desarrollo y financiamiento.

La agenda comenzará a las 18:30 con la acreditación y el networking. Desde las 19:15 se realizará la presentación de Superteam Argentina, las exposiciones de proyectos y un bloque dedicado a las oportunidades de financiamiento.

La jornada finalizará con una experiencia inmersiva 360 en los domos y un DJ set con artistas vinculados al ecosistema Solana.