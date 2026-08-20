Nació con una inversión de u$s5.000 y hoy supera las 250.000 visitas, suma 85 residencias y proyecta expandirse por Latinoamérica.

Con una inversión inicial de 5.000 dólares, la firma proyecta expandirse hacia otros mercados de Latinoamérica tras consolidar su red en el país.

La startup cuenta con más de 85 residencias adheridas y facilitó 20.000 contactos, alcanzando una facturación mensual cercana a los 15 millones de pesos.

Abrazarte superó las 250.000 visitas con su plataforma digital, que conecta a familias con residencias para adultos mayores en Argentina y el AMBA.

Abrazarte, la startup argentina que ayuda a las familias a encontrar la mejor residencia para adultos mayores, ya superó las 250.000 visitas y proyecta expandirse por toda Latinoamérica

Desde su lanzamiento en agosto de 2025, la firma ya cuenta con más de 85 residencias, que abonan una suscripción mensual de entre $175.000 y $200.000. Por otro lado, Abrazarte ya posee una facturación mensual cercana a los $15 millones.

Si bien el modelo de negocio está orientado a las instituciones, los fundadores indicaron que el centro del proyecto son las familias. Cuanto más útil sea la plataforma para quienes buscan una residencia, mayor valor genera también para las instituciones que participan

Actualmente, poseen una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque ya comenzaron a incorporar residencias de otras ciudades y provincias.

"Nuestro objetivo es construir la red de residencias más completa del país para luego avanzar con una expansión hacia otros mercados de Latinoamérica", indica Guido Marshall, CEO de la startup.

La plataforma ya facilitó más de 20.000 contactos entre familias y residencias, un dato que refleja el nivel de interacción que logró generar Abrazarte desde su llegada al mercado.

Guido Marshall, CEO de la startup argentina Abrazarte

Cómo funciona Abrazarte, la app para familias que buscan residencia para adultos mayores

A través de Abrazarte, una familia puede comenzar la búsqueda de una residencia de forma simple, sin depender de intermediarios y con la mayor cantidad de información posible desde el primer momento.

Según detallan los fundadores, dentro de la plataforma la familia puede buscar por ubicación desde Google Maps, aplicar filtros según sus necesidades y comparar distintas residencias en un solo lugar. Cada perfil reúne información como:

Fotos

Descripción

Servicios

Rango de precios

Ubicación

Opiniones

"Nuestro objetivo es brindar una herramienta tecnológica que facilite el acceso a la información y que cada familia pueda tomar su decisión según su realidad y lo que está buscando", agrega Marshall.

Según detallaron los fundadores, con respecto a la calidad de la información, Abrazarte trabaja directamente con las residencias durante el proceso de incorporación y realiza revisiones periódicas para mantener los perfiles actualizados.

La firma ya se encuentra analizando diversas opciones para poder aplicar inteligencia artificial dentro de su plataforma, con el objetivo de ofrecer mejores herramientas de gestión y análisis para las residencias.

De una inversión de u$s5.000 a una expansión por Latinoamérica: los planes de Abrazarte

El proyecto nació a partir de una inversión inicial de u$s5.000 realizada por los mismos fundadores, sin inversores externos. Desde el primer momento, el foco estuvo puesto en validar el problema y llevar a cabo diversos ajustes del producto según las necesidades de sus usuarios.

"Preferimos construir un producto, lanzarlo al mercado, medir cómo respondían las familias y las residencias e ir evolucionándolo en función de ese aprendizaje", profundiza el emprendedor.

Con respecto a futuras inversiones, los fundadores detallaron que, si bien no se encuentran en búsqueda de una ronda, en un futuro puede ser una gran oportunidad para:

Acelerar el crecimiento

Fortalecer el equipo

Expandir la plataforma en Latinoamérica

"Más que buscar inversión por sí misma, buscamos sumar socios que compartan nuestra visión y puedan aportar valor, experiencia y acompañamiento para construir la plataforma de referencia en la búsqueda de residencias para adultos mayores", resume.

Desde su lanzamiento, Abrazarte ya superó las 250.000 visitas, incorporó más de 85 residencias y facilitó más de 20.000 contactos entre familias y residencias.

La plataforma recibe alrededor de 1.000 visitas diarias y busca consolidar su presencia en Argentina antes de avanzar con su expansión hacia otros mercados de Latinoamérica.