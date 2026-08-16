Fútbol TV, el nuevo medio de comunicación especializado en fútbol, proyecta cerrar el año con una facturación de u$s500.000, impulsada por el crecimiento de la plataforma y el desarrollo de Fútbol Intelligence, su herramienta de Inteligencia Artificial aplicada al análisis deportivo.

La plataforma fue creada por Walter Boggiano y Jonathan Boggiano, analistas de fútbol certificados por CONMEBOL, con el objetivo de reunir en un mismo espacio las transmisiones en vivo y toda la información vinculada al fútbol.

"Desde el inicio quisimos construir un ecosistema que integrara transmisiones en vivo, resultados, estadísticas, noticias e Inteligencia Artificial para ofrecer una experiencia diferente a todo el ecosistema del futbol", indica Walter Boggiano.

Actualmente, Fútbol TV reúne más de 50 canales con transmisiones en vivo, además de fixtures, resultados, posiciones, goleadores, estadísticas, noticias, mercado de pases y fichas de clubes.

A partir de esta plataforma nació Fútbol Intelligence, una herramienta que busca transformar grandes volúmenes de datos futbolísticos en información útil para la toma de decisiones. El sistema permite analizar:

Perfiles de jugadores

Rendimiento

Potencial

Compatibilidades tácticas

Oportunidades de mercado.

"Nuestra misión es transformar millones de datos en conocimiento útil para ayudar a decidir mejor", sostienen desde el proyecto.

Boggiano y Jonathan Boggiano, analistas de fútbol certificados por CONMEBOL y creadores de Futbol TV

Fútbol Intelligence y la IA aplicada al scouting

El diferencial de Fútbol TV está en Fútbol Intelligence, la plataforma de Inteligencia Artificial que busca asistir a:

Clubes

Entrenadores

Directores deportivos

Scouts

Representantes

Periodistas

Actualmente, el sistema trabaja con información de más de 18.000 futbolistas pertenecientes a 673 clubes, 57 ligas y 157 nacionalidades. La base reúne atributos técnicos, físicos, tácticos y deportivos, además de datos sobre:

Posiciones

Edad

Rendimiento

Potencial

Evolución

La plataforma también busca facilitar el trabajo de scouting. Entre sus funcionalidades se encuentra la generación de informes profesionales y el análisis de fortalezas, debilidades, compatibilidades tácticas y oportunidades de mercado.

"Más que mostrar información, buscamos convertir grandes volúmenes de datos en conocimiento accionable", agrega Boggiano. Para desarrollar estas herramientas, la compañía combina modelos de IA con una arquitectura tecnológica propia y un proceso de organización, validación y enriquecimiento de los datos.

La compañía también trabaja en nuevas funcionalidades para analizar equipos y partidos mediante modelos probabilísticos y simulaciones, con el objetivo de estimar distintos escenarios deportivos y brindar información de apoyo a entrenadores, periodistas y analistas.

Por el momento, Fútbol Intelligence realiza pruebas e intercambios con clubes argentinos para incorporar sus herramientas al análisis deportivo y la toma de decisiones.

Fútbol TV ofrece transmisiones y toda la información vinculada al fútbol, en una sola plataforma

Cómo monetiza Fútbol TV y cuáles son sus próximos pasos

El modelo de negocio de Fútbol TV combina el crecimiento de su plataforma de contenidos con el desarrollo de soluciones tecnológicas para el ecosistema deportivo. La compañía planea mantener buena parte de sus contenidos de acceso abierto y generar ingresos a través de:

Publicidad

Acuerdos comerciales

Servicios vinculados al fútbol.

En paralelo, Fútbol Intelligence ofrecerá planes destinados a clubes y profesionales que necesiten herramientas avanzadas de análisis. La compañía también proyecta desarrollar soluciones específicas para instituciones deportivas y cerrar acuerdos tecnológicos con organizaciones vinculadas al fútbol.

Hasta ahora, el proyecto fue financiado con recursos propios, sin la ayuda de fondos de inversión. Según detallan sus fundadores, la estrategia inicial fue desarrollar y validar la plataforma antes de incorporar capital externo.

Ahora, con el avance de Fútbol Intelligence y las primeras pruebas con clubes argentinos, la compañía evalúa una nueva etapa de crecimiento.

"Una vez consolidada la etapa actual de desarrollo y validación comercial, evaluaremos la incorporación de inversores estratégicos que compartan nuestra visión y puedan aportar experiencia, capacidad de expansión y escalabilidad internacional", indican.

El objetivo para los próximos años es ampliar la cobertura de transmisiones, sumar nuevas herramientas de Inteligencia Artificial y extender Fútbol Intelligence a más clubes y profesionales de la región.