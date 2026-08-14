La startup fundada por argentinos conecta pequeños comercios con fabricantes e importadores y combina abastecimiento, crédito, logística e IA

Usará la inversión para potenciar logística, crédito y herramientas de IA, buscando expandirse a Argentina.

La startup argentina simplifica el abastecimiento y ofrece financiamiento con IA a más de 15.000 comercios.

RinTin, plataforma B2B para comercios, levantó u$s6.2M en ronda liderada por Cometa para escalar en Latam.

Seis millones dosciencientos mil dólares fue la cifra que levantó RinTin, la plataforma B2B que conecta a pequeños comercios con fabricantes e importadores, en una ronda liderada por Cometa y acompañada por referentes del ecosistema emprendedor argentino.

La firma argentina busca reducir intermediarios en el canal tradicional de distribución y simplificar procesos de abastecimiento que todavía se gestionan de manera fragmentada, presencial y con una fuerte dependencia del efectivo.

Estos son algunos de los principales desafíos que enfrentan los pequeños y medianos comerciantes en Latinoamérica, donde deben cerrar sus negocios para abastecerse, recorrer mercados mayoristas, trasladar dinero en efectivo y comprar únicamente en función del capital disponible en ese momento.

"La falta de acceso al crédito limita su capacidad de sostener el inventario, reduce sus márgenes y dificulta el crecimiento de sus negocios", detallan desde la firma.

La startup fue creada por Quinto Van Peborgh y Gastón Greco que observaron en primera persona esta problemática. "Crecí en el Chaco acompañando a mi padre a recorrer distribuidoras en busca del mejor precio y comprando lo justo para poder abrir el negocio ese día", indica Gastón Greco.

"Cuando todo depende del efectivo, terminás dedicando tu tiempo a sobrevivir en lugar de hacer crecer el negocio. Rintin nació para cambiar esa realidad", agrega el cofundador de la compañía.

Ellos son Quinto Van Peborgh y Gastón Greco, los creadores de RinTin

Cómo funciona Rintin y qué ofrece a los comercios

Rintin ofrece todo el proceso de abastecimiento a los pequeños comercios. A través de la herramienta, los usuarios pueden buscar productos, recibir recomendaciones de acuerdo con las características de su negocio, comprar directamente a fabricantes e importadores y recibir la mercadería mediante su red logística.

El modelo también incorpora financiamiento para los comerciantes que califican. La línea comienza con montos de entre u$s50 y u$s500 y puede ampliarse a medida que el negocio demuestra un buen comportamiento de pago.

Se trata de crédito destinado específicamente a la compra de mercadería, con plazos cortos alineados con el ciclo de rotación del comercio.

Para determinar quién puede acceder al financiamiento, la compañía utiliza inteligencia artificial (IA) y analiza el comportamiento del comercio dentro de la plataforma. Entre las variables que considera se encuentra:

la frecuencia de compra

la evolución del ticket

el cumplimiento de los pagos

fotografías del negocio

"Un comerciante que compra de manera recurrente va a terminar accediendo a financiamiento. La línea arranca chica y crece con el comportamiento de pago y a medida que sigue surtiendo su negocio con nosotros de manera constante", detallan desde Rintin.

Actualmente, más de 15.000 comercios compran a través de la plataforma y la compañía construyó una comunidad de más de 50.000 emprendedores, gran parte de ellos mujeres.

RinTin busca escalar en Latinoamérica y aterrizar en la Argentina

La nueva inversión de u$s6.2 millones estará destinada al crecimiento y escala de RinTin en Latinoamérica. Según detallan los fundadores, el dinero se utilizará para:

fortalecer su estructura logística

ampliar la adopción de su producto de crédito

desarrollar herramientas de ventas y gestión basadas en IA

"Hoy nuestra operación está concentrada principalmente en México, pero Argentina está entre los próximos mercados que contemplamos para la expansión ya que vemos desafíos similares"

Tanto el mercado argentino como el mexicano poseen comercios que necesitan mejores condiciones de abastecimiento, acceso al crédito y nuevas tecnologías para gestionar y hacer crecer sus negocios.

La inversión contó con la participación de fondos e inversores reconocidos del sector entre los que se encuentran:

Newtopia VC

Latin Leap

Amador Holdings

FJ Labs

"Desde el primer día entendimos que la tecnología solo genera valor cuando está acompañada por la confianza. Y esa confianza se construye estando cerca de nuestros clientes, resolviendo problemas reales y cuidando cada punto de su experiencia", concluye Quinto Van Peborgh.