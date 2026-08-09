Estudio Atlas es una startup argentina que busca cambiar la forma en que las marcas producen contenido para vender online. A través de la IA, permite transformar fotos de productos tomadas con un celular en imágenes y videos con calidad de estudio, listos para publicar.

La plataforma está orientada tanto a marcas de e-commerce como a agencias de marketing que administran el contenido de distintos clientes. Los usuarios pueden dejar que la IA genere las piezas de manera automática o personalizar escenarios, estilos y modelos según las necesidades de cada campaña. Por ejemplo, un catálogo online o una tienda en Mercado Libre.

Uno de los principales diferenciales de Atlas está en la identidad de marca. Cada empresa puede cargar sus propios assets, como:

Logos

Tipografías

Paleta de colores

Catálogo

La herramienta también permite crear videos publicitarios y piezas de estilo UGC con voces generadas mediante IA, sin necesidad de realizar una filmación. Además, cuenta con integración con Tiendanube para importar los productos de una tienda y trabajar directamente sobre ese catálogo.

Estudio Atlas ya cuenta con más de 250 marcas y agencias con suscripciones pagas activas, principalmente en Argentina y Uruguay.

Además, logró multiplicar por cinco su cantidad de clientes durante los últimos seis meses y ya generó más de 145.000 fotos y videos dentro de la plataforma.

Ellos son Matías Estrella y Juan Igancio Porras, creadores de la Plataforma Estudio Atlas

Como funciona la plataforma

El modelo de negocio funciona a través de una suscripción mensual y cuenta con una modalidad freemium. Cualquier marca o agencia puede comenzar de manera gratuita con 10 fotos para probar la plataforma.

Los planes pagos parten de $69.999 mensuales para el plan Pro y llegan hasta $399.999 para el plan Ultra, destinado a empresas con mayores volúmenes de producción.

Con Atlas, el costo de producción puede reducirse en más de 90%. En el caso de las campañas audiovisuales, donde una producción tradicional puede superar los u$s20.000 entre guión, rodaje, equipos y postproducción, la diferencia puede ser todavía mayor.

Por otro lado, la IA generativa es el núcleo de la plataforma, aunque desde Atlas garantiza que el desafío no está solamente en generar imágenes atractivas, sino en mantener la fidelidad del producto.

"Hoy cualquier herramienta puede generar una imagen linda. El desafío es que cada imagen tenga la identidad de la marca y que el producto sea exactamente el tuyo", indica Juan Ignacio Porras, fundador de la compañía.

El sistema contempla diferentes necesidades según el producto: no es lo mismo generar una prenda sobre un modelo virtual que mostrar un mueble en un living o un plato de comida.

Estudio Atlas busca u$s400.000 para acelerar su expansión y llegar a México

Estudio Atlas comenzó con capital propio de sus fundadores, dos ingenieros electrónicos egresados del ITBA y amigos desde la infancia en Comodoro Rivadavia. Durante los primeros meses, ambos financiaron el desarrollo de la plataforma mientras construían y validaban el producto.

Luego incorporaron a un inversor ángel mediante un SAFE, quien también decidió participar nuevamente en la ronda que la compañía está llevando adelante. "Para nosotros, es la mejor señal de que vamos por el camino correcto", agrega Porras.

Ahora, la empresa se encuentra levantando una ronda pre-seed de u$s400.000, de la cual ya tiene comprometido el 25%. Los fondos estarán destinados a acelerar el desarrollo del producto, profundizar el crecimiento en Argentina y Uruguay y avanzar con su desembarco en México.

La estrategia de crecimiento tambien se apoya en el segmento de agencias de marketing, que funciona como un multiplicador para Atlas: una sola agencia puede incorporar y administrar el contenido de varias marcas desde la misma plataforma.

El objetivo de largo plazo es convertirse en una herramienta central para la producción de contenido de las marcas que venden online.

"Nuestra visión es ser la herramienta de contenido por defecto del e-commerce y agencias: que ninguna marca de la región deje de vender por cómo se ven sus productos", concluye el fundador