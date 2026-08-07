La plataforma viral de redes suma entre 6.000 y 10.000 usuarios por día y comienza a monetizar su servicios a grandes marcas. Los detalles

El negocio ahora monetiza mediante alianzas estratégicas con marcas, ofreciendo desafíos, eventos y experiencias que superan la publicidad tradicional.

La aplicación permite canjear "pasitos" por productos y descuentos, sumando entre 6.000 y 10.000 nuevos registros diarios en su plataforma.

La startup argentina Pasito expandió su modelo de beneficios por caminar a Uruguay, alcanzando ya más de 818.000 usuarios entre ambos mercados.

Pasito, la app que convierte los pasos diarios en premios y beneficios, aceleró su crecimiento desde su lanzamiento en Argentina y dio su primer paso regional con su llegada a Uruguay.

Entre ambos mercados, la plataforma ya reunió más de 818.000 usuarios, con un ritmo de entre 6.000 y 10.000 nuevos registros por día.

Renata Poletti, fundadora del proyecto, detalla a iProUP que Pasito se mantiene como la aplicación más descargada del App Store uruguayo, mientras desarrolla nuevas formas de participación para su comunidad.

Su funcionamiento es sencillo: una vez descargada la app, el usuario vincula el sistema de actividad física de su celular y comienza a acumular "pasitos" a medida que camina. 1.000 pasos equivalen a un "pasito", la moneda virtual que luego puede utilizarse para canjear:

Cafés

Copas de vino

Entradas de cine

Productos de cafetería

Productos gastronómicos

Descuentos y promociones exclusivas

El objetivo final de la app es que los comercios puedan promocionar sus productos y servicios, mientras que los usuarios se sienten motivados a volver a consumir en el establecimiento adherido si la experiencia fue positiva.

Con respecto a su financiamiento, Pasito es gratuito tanto para los usuarios como para los comercios adheridos. Sin embargo, los fundadores decidieron comenzar a monetizarla junto con grandes marcas.

Ellos son Santiago Schamberger, Valentina Bronzieri, Renata Poletti y Lisandro Comentino, quienes están a cargo de la app

Nuevo método de financiamiento de Pasito.app

La startup argentina desarrolló distintos formatos para que las empresas puedan interactuar con su comunidad, más allá de la publicidad tradicional. Entre las alternativas disponibles aparecen:

desafíos de pasos

banners dentro de la aplicación

eventos destacados

beneficios

experiencias presenciales.

La propuesta busca que las marcas puedan asociarse a actividades vinculadas con el movimiento y el bienestar, mientras generan interacciones medibles con los usuarios.

"Actualmente, más de 350 personas utilizan Pasito cada día, algo que permite a las marcas conectar con una comunidad activa y recurrente. Un desafío de pasos puede convocar a más de 25.000 participantes interactuando activamente con una marca", añade Poletti.

A diferencia de una pauta tradicional, las acciones publicitarias de Pasito, además de generar visibilidad, permiten medir participaciones, clics, inscripciones, canjes y otras acciones concretas de la comunidad.

La expansión del negocio también llevó a Pasito a desarrollar sus propios eventos. Así nació Pasito Walking Club, encuentros presenciales que combinan caminatas, bienestar y experiencias junto a distintas marcas.

La primera edición reunió a 300 personas en el Rosedal de Palermo, en Buenos Aires. Su objetivo fue trasladar al mundo real la comunidad creada dentro de la aplicación.

Los usuarios pueden canjear cafe, copas de vino, experiencias y actividades

Pasito: los siguientes pasos

De cara al 2026, el objetivo de la startup es consolidar su presencia en Argentina y Uruguay, aumentar la cantidad de usuarios y fortalecer la comunidad ya creada.

En paralelo, buscan ampliar las relaciones con marcas interesadas en desarrollar acciones que vayan más allá de la publicidad tradicional y que permitan asociar sus propuestas con movimiento, experiencias y bienestar.

En materia de financiamiento, Pasito no tiene como prioridad inmediata participar rondas de inversión.

Sin embargo, la startup no descarta analizar una oportunidad estratégica que le permita acelerar su crecimiento y acompañar sus próximos pasos de expansión regional.

Con este crecimiento, Pasito quiere dejar de ser solamente una aplicación para acumular pasos y canjearlos por beneficios para convertirse en una plataforma de experiencias alrededor del movimiento.

La expansión a Uruguay y el desarrollo de nuevos formatos para marcas marcan el próximo desafío de la startup, que ahora apunta a consolidar su comunidad y continuar creciendo en la región.