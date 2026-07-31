Con conversaciones por WhatsApp, MILA recopila historias de familiares y amigos para convertirlas en libros, e-books y videos personalizados.

Tras levantar casi u$s1 millón, MILA prepara su expansión a EE.UU. y proyecta u$s3 millones en facturación para 2027.

Fundada por Ezequiel Fonseca Zas, MILA ya capturó más de 80.000 conversaciones en WhatsApp y opera en 3 países.

La startup MILA usa IA para convertir recuerdos dispersos de chats, audios y fotos en historias organizadas para el mercado memory tech.

Muchas startups hoy utilizan IA para almacenar datos, información, recuerdos, historias familiares e incluso la memoria de equipos de trabajo. Ese mercado, conocido como memory tech, busca transformar conversaciones y archivos dispersos en relatos organizados y perdurables en el tiempo.

En ese contexto nació MILA, una startup que desarrolló una plataforma capaz de entrevistar a miles de personas al mismo tiempo a través de WhatsApp y convertir esas conversaciones en formatos narrativos como:

Libros

Videos

"La idea nació de una pregunta simple: ¿qué pasa con los recuerdos que hoy quedan dispersos entre chats, audios, fotos y mensajes digitales? Estamos construyendo una máquina para capturar memoria colectiva", indica Ezequiel Fonseca Zas, fundador de la startup.

El proyecto comenzó a fines de 2024, impulsado por una experiencia personal. Tras la muerte de su hermana y su sobrina en un accidente automovilístico, Ezequiel sintió la necesidad de reconstruir más de 140 años de historia familiar para que su sobrino, único sobreviviente del hecho, pudiera conocer sus raíces y la historia de su madre.

En paralelo, un amigo que había fundado una empresa de agentes conversacionales lo acercó al mundo de la IA. La combinación entre esa necesidad de preservar historias y el potencial de esta tecnología dio origen a MILA.

Actualmente, la plataforma ya superó los 2.500 participantes en proyectos colaborativos y registra una tasa de activación del 78%. La startup ya opera en Argentina, México y Colombia, y prepara su expansión hacia el mercado latino de Estados Unidos.

La startup ya generó más de 80.000 conversaciones en WhatsApp

¿Cómo funciona MILA y cuánto cuesta usar la plataforma?

El funcionamiento de MILA busca eliminar una de las principales barreras a la hora de reconstruir una historia colectiva: reunir los recuerdos de distintas personas. Para eso, el organizador crea un proyecto en la plataforma, define a quién quiere homenajear e invita a familiares, amigos o colegas mediante un enlace.

A partir de ese momento, la IA inicia una conversación individual con cada participante a través de WhatsApp, donde deben responder preguntas de manera natural, a través de textos:

Audios

Fotos

Videos

El modelo de negocio está basado en la venta de estos productos finales. Los usuarios pueden crear una cuenta, iniciar un proyecto e invitar colaboradores sin pagar por adelantado. El cobro se realiza únicamente cuando deciden convertir la historia en un producto, con precios que parten de:

u$s4.99 para videos

u$s19 para e-books

u$s59 para libros impresos

Con solo seis meses de operación, la startup ya generó más de 80.000 conversaciones en WhatsApp y proyecta incorporar nuevos formatos, como canciones, documentales e incluso películas, construidas a partir de las memorias recopiladas.

Según detalla Fonseca Zas, el diferencial de la plataforma está en que puede mantener decenas de conversaciones en simultáneo, detectar los puntos en común entre los relatos y transformarlos en una historia con una narrativa unificada, además de respetar la voz de cada participante.

"Recreamos los 62 pasos que hace un ghostwriter, de punta a punta, y automatizamos la mayoría. La diferencia es que MILA puede sostener decenas de esas entrevistas al mismo tiempo", remarca.

MILA levanta casi u$s1 millón y prepara su desembarco en Estados Unidos

Según detalla su fundador, la etapa inicial de MILA se financió con capital propio destinado al desarrollo del prototipo y las primeras pruebas. Más tarde, la startup cerró una ronda pre-seed de u$s800.000, por lo que logró captar cerca de u$s1 millón en su etapa temprana.

Actualmente, la empresa opera en Argentina, México y Colombia, mientras que su próximo objetivo es expandirse hacia Estados Unidos. La apuesta responde a una realidad cada vez más frecuente: muchas familias latinoamericanas tienen parte de sus integrantes en ambos países.

"Nuestro plan será aplicar la estrategia Twin Cities: identificar en qué ciudad de Estados Unidos vive la mayoría de la gente de cada ciudad latinoamericana y unirlas", explica Ezequiel Fonseca Zas.

De esta manera, la startup busca consolidarse dentro del universo memory tech, una categoría emergente que utiliza IA para preservar recuerdos, historias familiares y el legado de personas, equipos y empresas, en lugar de enfocarse únicamente en la generación de contenido.

De cara a los próximos años, MILA proyecta cerrar el 2027 con más de un millón de historias capturadas y una estimación de facturación anual cercana a los u$s3 millones. Si bien el mercado global de memory tech ya mueve alrededor de u$s6.000 millones, la compañía considera que todavía existe un amplio margen de crecimiento.