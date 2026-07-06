Se trata de Skeelo, un ecosistema de lectura digital que ofrece libros digitales y audiolibros mediante alianzas con firmas de telecomunicaciones

Su modelo permite la posesión definitiva de libros, fomentando el acceso universal a la lectura junto a editoriales y UNESCO.

Opera con alianzas estratégicas con telcos, superando 220 millones de abonados en 6 países y 90% market share LATAM.

Skeelo, el ecosistema de lectura digital y audiolibros, arriba oficialmente a Argentina con casi 30.000 usuarios ya activos.

La industria del streaming tiene un nuevo actor que pisa fuerte en América Latina, con un modelo de negocio que se aleja del tradicional de series y películas.

Se trata de Skeelo, un ecosistema de lectura digital que ofrece libros digitales y audiolibros a los usuarios a través de alianzas con compañías de telecomunicaciones y cableoperadores.

En un encuentro que contó con la participación de iProUP, la startup confirmó su arribo oficial a la Argentina, en donde ya cuenta con casi 30.000 usuarios y un total de 5 colaboradores.

El "Netflix de los libros": cómo funciona el modelo de Skeelo

La compañía, fundada en 2019, ya supera los 220 millones de abonados, más de 200 socios estratégicos y presencia en seis países de dos continentes.

Su propuesta se basa en democratizar el acceso a la lectura digital, al ofrecer cada mes a sus clientes un libro en formato texto o audio que pasa a formar parte de su biblioteca personal de manera definitiva.

La plataforma nació con la convicción de que la lectura debe ser un derecho universal. Bajo esa premisa, Skeelo se posiciona como un actor estructural, diseñado para operar en escala y expandirse globalmente.

Su modelo de negocio, basado en la posesión definitiva de libros digitales y audiolibros, se diferencia de las suscripciones tradicionales y refuerza la fidelización de los usuarios.

Su estrategia institucional a nivel nacional se centra en consolidar alianzas con empresas, operadores móviles y aseguradoras, integrando el beneficio de lectura digital en servicios masivos sin costo adicional para el usuario.

Su impacto se refleja en los más de 300 millones de minutos de lectura y escucha consumidos en 2025, con un crecimiento sostenido que confirma la adhesión de los usuarios a un modelo que combina acceso inclusivo, innovación con propósito e impacto social y cultural.

Skeelo llegó al país: sus planes de expansión en Argentina

El anuncio de su llegada al país fue encabezado por Rodrigo Meinberg, CEO y cofundador, junto a Anna Almeida, directora de Public Affairs, y Verónica Foyedo, Institutional Relations Manager LATAM.

Entre las principales trabas para su llegada al país, Meinberg sostuvo que el relacionamiento para ofrecer su propuesta de valor a las telecomunicadoras fue el "gran desafío".

En este sentido, mencionó algunos retos que presentan los ecosistemas actuales de esas empresas, tales como la regulación a nivel nacional y los sistemas legados.

Llegó al país Skeelo, un ecosistema de ebooks y audiolibros, que ofrece un título gratuito por mes

Para la distribución de distintos títulos de múltiples géneros, Skeelo mantiene acuerdos con las principales editoriales de la región, tales como:

Penguin Random House

Grupo Planeta

Ediciones Urano

HarperCollins

Anagrama

Este entramado le otorga más del 90% de market share en el segmento de lectura digital en Latinoamérica, garantizando un catálogo diverso de best-sellers y títulos de referencia.

La firma también apoya la industria editorial patrocinando los principales eventos de la región, como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la FIL de Guadalajara y las Bienales del Libro de San Pablo, Río y Bahía, además de ferias locales como la de San Martín de los Andes.

Uno de los hitos más recientes es su alianza con UNESCO, que busca promover la diversidad lingüística y la inclusión digital a través de libros digitales y audiolibros.

El proyecto, enfocado inicialmente en Brasil, se alinea con el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de reducir la brecha cultural y digital y transformar el entorno de lectura digital en un espacio plural e inclusivo.

La compañía proyecta seguir expandiéndose en América Latina y otros mercados, con foco en la innovación tecnológica y la integración de su ecosistema en plataformas de servicios globales.