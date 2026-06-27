El nuevo programa de Oracle PartnerNetwork asiste a startups de Argentina, Brasil y Colombia. Claves para reducir costos de migración e infraestructura

Oracle anunció oficialmente el lanzamiento de Oracle Startup Growth Engine, un componente estratégico de su programa mejorado Oracle PartnerNetwork.

Esta iniciativa tecnológica fue diseñada específicamente para potenciar a las startups de alto crecimiento respaldadas por fondos de capital de riesgo.

El programa ayuda a los socios calificados a desarrollar, escalar y comercializar soluciones digitales complejas dentro de su ecosistema global.

El despliegue de esta nueva oferta corporativa se iniciará prioritariamente en la región de América Latina.

El objetivo central es apoyar a las firmas emergentes en la entrega de aplicaciones corporativas de próxima generación.

Las compañías seleccionadas construirán estas herramientas innovadoras directamente sobre la infraestructura de Oracle Cloud Infrastructure.

El impulso de la inteligencia artificial nativa en la región

El programa provee una infraestructura robusta, experiencia técnica avanzada y un acceso directo al mercado corporativo internacional.

Las empresas tecnológicas participantes recibirán hasta u$s60.000 en créditos de nube para financiar sus operaciones.

Estos recursos económicos se destinarán al desarrollo, entrenamiento y escalabilidad de complejas cargas de trabajo de IA.

Los beneficios técnicos de OCI permiten acelerar drásticamente el camino que recorre la innovación hasta convertirse en un impacto real.

En su fase inicial, la oferta estará disponible para firmas radicadas en Argentina, Brasil y Colombia.

La corporación estadounidense planea expandir esta red de asistencia al resto de los países latinoamericanos próximamente.

Beneficios en créditos de nube y soporte técnico especializado

La propuesta busca remover barreras operativas críticas como los altos costos iniciales y la complejidad del desarrollo de software.

Además de los incentivos financieros, los emprendedores contarán con soporte técnico práctico brindado por ingenieros de la compañía.

Este equipo de especialistas colaborará activamente en el diseño, implementación y optimización de las soluciones sobre la nube.

Las startups calificadas tendrán la oportunidad única de publicar sus productos finales en Oracle Marketplace.

Dicha vidriera comercial expandirá notablemente el alcance de mercado y apoyará la generación de nuevos ciclos de venta.

Asimismo, se habilitarán canales de participación en actividades de comercialización lideradas directamente por los equipos de la multinacional.

Estrategias de salida al mercado para empresas emergentes

La combinación del rendimiento de la infraestructura en la nube con la experiencia comercial facilita la salida al mercado.

El programa corporativo está estructurado para reducir de manera integral los tiempos necesarios para implementar soluciones masivas de inteligencia artificial.

Otro eje fundamental de la iniciativa es disminuir sustancialmente los costos vinculados a la migración de datos.

De este modo, las firmas tecnológicas acelerarán la concreción de acuerdos comerciales con grandes clientes del segmento corporativo.

Los recursos compartidos de comercialización actuarán como un motor clave para impulsar la expansión hacia nuevos mercados geográficos.

Esta evolución de la red de socios responde a las demandas de un entorno empresarial en constante transformación.