La compañía se posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos en la intersección entre IA e industria física. Cómo es su modelo de negocio

Prometheus, la startup de inteligencia artificial (IA) fundada por Jeff Bezos y codirigida por Vik Bajaj, alcanzó una valuación récord de u$s41.000 millones.

La novedosa empresa del fundador de Amazon logró esta cifra tras cerrar una ronda de financiación de u$s12.000 millones con inversores de peso como:

JPMorgan

Goldman Sachs

BlackRock

La compañía se posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos en la intersección entre IA e industria física, con el objetivo de revolucionar el diseño y la fabricación de productos complejos.

Prometheus, la startup de IA de Jeff Bezos, alcanza una valoración récord

Prometheus busca aplicar modelos de IA al diseño y producción de objetos físicos, desde motores a reacción hasta dispositivos médicos y electrónicos de consumo.

Bezos explicó que el ciclo de desarrollo de productos industriales puede tardar hasta una década, y que la propuesta de Prometheus es reducir esos plazos hasta diez veces mediante herramientas de IA que optimicen prototipos y procesos de preproducción.

La idea es crear lo que denominan un "ingeniero general artificial", capaz de asistir a los equipos humanos en tareas de alta complejidad.

Prometheus, la startup de IA de Jeff Bezos, alcanza una valuación récord de u$s41.000 millones

La ronda de Serie B, que elevó la valuación a u$s41.000 millones, convierte a Prometheus en una de las startups mejor financiadas de la historia en etapa temprana.

La compañía cuenta con unos 150 empleados y no tiene vínculos corporativos directos con Amazon ni con Blue Origin, aunque Bezos reconoció que su empresa aeroespacial podría ser un cliente natural de las soluciones de Prometheus.

Además, la startup explora la creación de una sociedad holding para adquirir compañías que se beneficiarían de sus tecnologías, lo que ampliaría su alcance más allá del laboratorio de IA.

Desde que dejó la dirección ejecutiva de Amazon en 2021, Jeff Bezos concentró su energía en Blue Origin y en inversiones estratégicas en inteligencia artificial, incluyendo firmas como Physical Intelligence y Generalist AI.

Prometheus representa su apuesta más ambiciosa en este campo, con un enfoque distinto al de OpenAI o Anthropic: mientras estas compañías se centran en modelos de lenguaje y aplicaciones digitales, Prometheus apunta a transformar industrias físicas, un terreno donde la IA aún tiene un margen enorme de crecimiento.