Tras recibir 200 postulaciones, BindX premió a startups que buscan modernizar las finanzas con inteligencia artificial y automatización

La innovación financiera gana terreno en Argentina. En ese contexto, BIND, junto con Endeavor Argentina, Oracle y Natan VC, anunció a las startups ganadoras de una nueva edición de BindX Innova, su programa de innovación abierta destinado a identificar soluciones tecnológicas para la industria financiera.

La iniciativa, desarrollada junto a Banco Industrial, está enfocada en startups de los sectores:

fintech

insurtech

regtech

blockchain.

El objetivo es detectar herramientas capaces de optimizar procesos, mejorar la experiencia de los usuarios y habilitar nuevos modelos de negocio dentro del sistema financiero.

La convocatoria de este año recibió cerca de 200 postulaciones. Tras un proceso de evaluación,