Tras recibir 200 postulaciones, BindX premió a startups que buscan modernizar las finanzas con inteligencia artificial y automatización
11.06.2026 • 16:15hs • proyectos financieros
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La apuesta de BindX por las startups que resuelven desafíos de la industria financiero
La innovación financiera gana terreno en Argentina. En ese contexto, BIND, junto con Endeavor Argentina, Oracle y Natan VC, anunció a las startups ganadoras de una nueva edición de BindX Innova, su programa de innovación abierta destinado a identificar soluciones tecnológicas para la industria financiera.
La iniciativa, desarrollada junto a Banco Industrial, está enfocada en startups de los sectores:
- fintech
- insurtech
- regtech
- blockchain.
El objetivo es detectar herramientas capaces de optimizar procesos, mejorar la experiencia de los usuarios y habilitar nuevos modelos de negocio dentro del sistema financiero.
La convocatoria de este año recibió cerca de 200 postulaciones. Tras un proceso de evaluación,