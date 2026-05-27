Según un relevamiento del BID, solo una compañía argentina logró ubicarse entre los principales conglomerados regionales de mayor facturación

Las empresas latinoamericanas que lograron expandirse más allá de sus fronteras ya operan en más de 116 países, y Argentina se ubica en el cuarto lugar entre las naciones que más compañías "multilatinas" aportan, con 20 firmas que representan el 12,8% del total regional, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El reporte, titulado "Multilatinas en Movimiento: características, motivaciones y lineamientos de política", analizó 156 compañías que cotizan en bolsa y reveló cuáles son las más grandes por facturación, de dónde vienen y qué las impulsa a cruzar fronteras.

En el ranking de las 10 "multilatinas" con mayor facturación de 2023, el Grupo Techint-Ternium es la única representante argentina, con ventas por u$s17.610 millones.

La lista completa es la siguiente:

Petrobras (Brasil): u$s102.409 millones

Grupo JBS (Brasil): u$s72.918 millones

Cosan-Raizen (Brasil): u$s50.778 millones

América Móvil (México): u$s48.102 millones

Vale (Brasil): u$s41.784 millones

Ecopetrol (Colombia): u$s36.885 millones

Marfrig (Brasil): u$s28.191 millones

Grupo Bimbo (México): u$s23.571 millones

Empresas Copec (Chile): u$s21.341 millones

Grupo Techint-Ternium (Argentina): u$s17.610 millones

Brasil domina el mapa con 42 empresas y el 26,9% del total, seguido por México con 32, Chile con 30 y Argentina en el cuarto escalón. Colombia cierra el top 5 con 10 firmas.

La manufactura es el sector con más presencia entre estas compañías, con el 26,9% del total, destacándose rubros como farmacéutica, siderurgia y autopartes. Le siguen alimentos y bebidas con el 17,3% y energía y minería con el 13,5%.

El BID advierte que, comparadas con sus pares globales, las multilatinas siguen siendo considerablemente más chicas. Solo el 15,6% factura más de u$s10.000 millones y casi la mitad no supera los u$s2.000 millones en ventas.

En materia de empleo, el 45,5% tiene hasta 10.000 trabajadores y apenas 13 empresas superan los 50.000.

Por qué las empresas latinoamericanas se expanden más allá de sus fronteras

Las principales razones para internacionalizarse son el acceso a nuevos mercados, la cercanía regional y la búsqueda de eficiencias operativas.

También pesa la necesidad de diversificar riesgos frente a la inestabilidad macroeconómica y regulatoria de sus países de origen, un factor especialmente relevante para las firmas argentinas.

Un 13% de estas empresas eligió radicarse legalmente fuera de su país, en jurisdicciones de baja tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán, Delaware en Estados Unidos, Luxemburgo y Uruguay.

Entre 2013 y 2023, las multilatinas concretaron en promedio más de 320 proyectos de inversión greenfield por año, con desembolsos superiores a u$s14.000 millones anuales y la generación de unos 43.000 empleos por año. En 2023, la propia región concentró el 50% del capital invertido, seguida por Asia-Pacífico con el 21%.

"La evidencia sugiere que entornos regulatorios estables, programas de financiamiento competitivo, servicios de facilitación y apoyo para el ingreso a los mercados de destino y mecanismos de coordinación público-privada son elementos clave", concluye el organismo.