Según un relevamiento del BID, solo una compañía argentina logró ubicarse entre los principales conglomerados regionales de mayor facturación
27.05.2026 • 11:03hs • EMPRESAS
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El gigante argentino que pelea de igual a igual con brasileños, mexicanos y chilenos en la región
Las empresas latinoamericanas que lograron expandirse más allá de sus fronteras ya operan en más de 116 países, y Argentina se ubica en el cuarto lugar entre las naciones que más compañías "multilatinas" aportan, con 20 firmas que representan el 12,8% del total regional, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El reporte, titulado "Multilatinas en Movimiento: características, motivaciones y lineamientos de política", analizó 156 compañías que cotizan en bolsa y reveló cuáles son las más grandes por facturación, de dónde vienen y qué las impulsa a cruzar fronteras.
En el ranking de las 10 "multilatinas" con mayor facturación de 2023, el Grupo Techint-Ternium es la única representante argentina, con ventas por u$s17.610 millones.
La lista completa es la siguiente:
- Petrobras (Brasil): u$s102.409 millones
- Grupo JBS (Brasil): u$s72.918 millones
- Cosan-Raizen (Brasil): u$s50.778 millones
- América Móvil (México): u$s48.102 millones
- Vale (Brasil): u$s41.784 millones
- Ecopetrol (Colombia): u$s36.885 millones
- Marfrig (Brasil): u$s28.191 millones
- Grupo Bimbo (México): u$s23.571 millones
- Empresas Copec (Chile): u$s21.341 millones
- Grupo Techint-Ternium (Argentina): u$s17.610 millones
Brasil domina el mapa con 42 empresas y el 26,9% del total, seguido por México con 32, Chile con 30 y Argentina en el cuarto escalón. Colombia cierra el top 5 con 10 firmas.
La manufactura es el sector con más presencia entre estas compañías, con el 26,9% del total, destacándose rubros como farmacéutica, siderurgia y autopartes. Le siguen alimentos y bebidas con el 17,3% y energía y minería con el 13,5%.
El BID advierte que, comparadas con sus pares globales, las multilatinas siguen siendo considerablemente más chicas. Solo el 15,6% factura más de u$s10.000 millones y casi la mitad no supera los u$s2.000 millones en ventas.
En materia de empleo, el 45,5% tiene hasta 10.000 trabajadores y apenas 13 empresas superan los 50.000.
Por qué las empresas latinoamericanas se expanden más allá de sus fronteras
Las principales razones para internacionalizarse son el acceso a nuevos mercados, la cercanía regional y la búsqueda de eficiencias operativas.
También pesa la necesidad de diversificar riesgos frente a la inestabilidad macroeconómica y regulatoria de sus países de origen, un factor especialmente relevante para las firmas argentinas.
Un 13% de estas empresas eligió radicarse legalmente fuera de su país, en jurisdicciones de baja tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán, Delaware en Estados Unidos, Luxemburgo y Uruguay.
Entre 2013 y 2023, las multilatinas concretaron en promedio más de 320 proyectos de inversión greenfield por año, con desembolsos superiores a u$s14.000 millones anuales y la generación de unos 43.000 empleos por año. En 2023, la propia región concentró el 50% del capital invertido, seguida por Asia-Pacífico con el 21%.
"La evidencia sugiere que entornos regulatorios estables, programas de financiamiento competitivo, servicios de facilitación y apoyo para el ingreso a los mercados de destino y mecanismos de coordinación público-privada son elementos clave", concluye el organismo.