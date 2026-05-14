Con formato similar a reels, BIG Fiestas combina inspiración, tendencias y contratación de servicios para eventos sociales. Los detalles

La organización de eventos atraviesa un proceso de transformación impulsado por la digitalización y el crecimiento de nuevas plataformas que buscan simplificar tareas que antes, dependían de recomendaciones informales, redes sociales y múltiples proveedores dispersos.

En un mercado cada vez más competitivo, la tecnología gana terreno como una herramienta clave para optimizar tiempos, centralizar servicios y mejorar la experiencia tanto de organizadores como de clientes.

Sofía Saglietti, organizadora de eventos, junto a su marido, Nicolás Rivanera, licenciado en Informática, decidieron crear BIG Fiestas, una plataforma que busca simplificar procesos dentro de un sector históricamente fragmentado, informal y poco eficiente.

"La organización de eventos se encontraba fragmentada, dependía de contactos informales, redes sociales o múltiples búsquedas independientes. No existía una única plataforma que reuniera proveedores de distintas categorías en un mismo entorno digital", indica la fundadora del protecto.

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación que conecte de manera eficiente a quienes organizan eventos con proveedores especializados, simplificando el proceso de:

Búsqueda

Comparación

Contratación de servicios

A través de la plataforma, los proveedores pueden publicar videos de sus servicios para mostrar experiencias reales, montajes, ambientaciones y resultados finales. La dinámica funciona de manera similar a los reels de Instagram, permitiendo que los usuarios descubran:

Tendencias

Ideas modernas

Nuevos formatos de eventos

Ellos son Nicolás Rivanera y Sofía Saglietti, creadores de la plataforma de eventos

Como funciona la platafroma de eventos 4.0

"Actualmente BIG Fiestas cuenta con miles de usuarios registrados y más de 2.000 servicios publicados por proveedores de todo el país. La plataforma se puede operar a nivel nacional, conectando usuarios y proveedores de distintas provincias de Argentina", remarca Saglietti.

Si bien la aplicación es gratuita para quienes organizan eventos, los proveedores pueden acceder a una membresía paga opcional de $15.000 mensuales, que les permite obtener beneficios como:

Mayor visibilidad dentro de la plataforma

Publicación de más contenido multimedia

Acceso a consultas de potenciales clientes

Posicionamiento destacado

Herramientas de contacto directo

Además, los proveedores pueden contratar servicios adicionales como banners publicitarios dentro de la app, envío de notificaciones con promociones o descuentos para usuarios y creación de contenido para redes sociales.

Para mantener actualizada la información sobre precios, disponibilidad y características de cada servicio, los proveedores gestionan sus perfiles de manera autónoma, pudiendo modificar datos y contenido multimedia en tiempo real.

A diferencia de otras plataformas donde la organización de eventos se encuentra segmentada por categorías o rubros, BIG Fiestas busca centralizar todo el ecosistema en un único entorno digital.

De esta manera, los usuarios pueden ahorrar tiempo en la búsqueda de proveedores, comparar opciones de forma más simple, recibir propuestas personalizadas, contactar servicios de manera directa y organizar eventos de forma más eficiente.

La app ya posee más de 2.000 servicios de proveedores de eventos

Big Fiestas: próximos pasos a seguir

Para poner en marcha el proyecto, BIG Fiestas fue desarrollado con inversión propia de sus fundadores, quienes apostaron por una plataforma orientada a digitalizar y simplificar la organización de eventos.

"Actualmente nos encontramos en etapa de crecimiento, consolidando su posicionamiento en el mercado y evaluando oportunidades de inversión que nos permitan acelerar su expansión", profundiza Sofía.

En ese contexto, la startup ya analiza alternativas de financiamiento estratégico para potenciar el crecimiento del producto, incorporar nuevas funcionalidades y acelerar su expansión regional.

Entre sus principales objetivos, BIG Fiestas busca consolidar su presencia a nivel nacional en Argentina, ampliar su comunidad de usuarios y proveedores, y posicionarse como una de las plataformas referentes del segmento de organización de eventos.

"Tras el posicionamiento logrados en redes, detectamos un interés creciente por parte de los usuarios, que nos permite proyectar una expansión regional en los próximos años, comenzando por mercados latinoamericanos con características culturales y de consumo similares", concluyen los fundadores.