Creó un motor de IA capaz de interpretar los algoritmos de Google, Meta y TikTok para predecir en tiempo real el valor de cada usuario antes de un clic

Iván Facianof es un emprendedor argentino cada vez más reconocido en la industria de la publicidad online y de la inteligencia artificial, con una trayectoria que lo llevó de Buenos Aires a Israel y luego a consolidarse como referente global del ecosistema AdTech.

Fundador de Velis Media Group y Predicto.ai, sus compañías acumulan más de u$s400 millones en ingresos sin haber recurrido jamás a inversión externa, un hito que lo posiciona como un caso singular en el sector.

Su historia personal está marcada por la crisis argentina de 2001. Facianof vivió el despido de su padre de una multinacional petrolera, situación que obligó a la familia a reinventarse primero con un taxi y luego con una decisión más drástica: emigrar a Israel.

Veinticinco años después, ese adolescente se convirtió en fundador de un grupo tecnológico global y en mentor de nuevas generaciones de emprendedores.

Al frente de Velis Media Group, construyó una plataforma de soluciones de marketing digital que generó más de u$s200 millones en ingresos en apenas cinco años.

Antes de eso, fue parte del desarrollo de la unidad de negocios móviles de Marimedia, que derivó en la creación de Taptica, empresa que salió a bolsa en Londres con una valuación de u$s100 millones.

Iván Facianof es el creador de Predicto.ai, una startup que interpreta algoritmos en internet

Emigró en 2001 y hoy factura u$s400 millones por predecir algoritmos de TikTok

En 2019 fundó Predicto.ai, su apuesta más ambiciosa. La compañía desarrolló un motor de inteligencia artificial (IA) capaz de interpretar los algoritmos de Google, Meta y TikTok para predecir en tiempo real el valor de cada usuario antes de que se produzca un clic.

"Interpretamos los algoritmos y creamos los nuestros para que agencias y afiliados puedan manejar decenas de miles de campañas diarias con objetivos de rendimiento que, gracias al machine learning, sabemos predecir", explicó Facianof.

Los resultados fueron contundentes: en 2025, Predicto registró un crecimiento de 600% en su facturación anual, escalando de 1 a u$s6 millones mensuales en menos de nueve meses.

Hoy cuenta con más de 50 clientes activos y un acuerdo estratégico con Google.

En paralelo, colabora con startups tecnológicas en Miami y América Latina, con el impulso en iniciativas de innovación y crecimiento.

En mayo de 2026 participará en la Israel Tech Week en Miami como chairman de selección de startups, con un rol clave en la identificación de proyectos de alto potencial. Además, fue convocado recientemente como jurado en una competencia de startups organizada por la Universidad de Harvard.