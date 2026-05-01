Bajo el nombre de Auditra, la plataforma modular de cumplimiento normativo busca facilitar los procesos regulatorios para empresas del sector

El panorama del compliance en Argentina se caracteriza por una maduración en el diseño de programas de integridad, sobre todo en empresas financieras, que requieren un grado de transparencia, seguridad y claridad que el promedio.

En este contexto, Ransen Group, firma boutique especializada en compliance y gestión de riesgos fundada en 2019, junto a la desarrolladora Involve, avanza en el despliegue de nuevas soluciones para el sector de la mano de la abogada argentina certificada CAMS y referente en compliance, Cecilia De Maio.

Bajo el nombre de Auditra, la plataforma modular de cumplimiento normativo con inteligencia artificial aplicada busca transformar la manera en que las empresas de América Latina enfrentan los desafíos regulatorios.

Abogada lanza plataforma de compliance con IA para facilitar la regulación a fintech y startups

Auditra se presenta como una solución distinta a lo que ofrecen las empresas tecnológicas: no es un software concebido desde la industria IT, sino desde la práctica real del compliance en las trincheras regulatorias.

"Auditra es la traducción tecnológica de más de dos décadas de experiencia operativa de Ransen en compliance latinoamericano. Sin contar ese capital intangible, que es en definitiva lo que diferencia a Auditra, la inversión inicial en desarrollo de producto, infraestructura y equipo ronda los u$s300.000, financiada íntegramente por el grupo", detalla De Maio a iProUP.

Consultada por sus planes de facturación para el primer año, la abogada tiene como meta consolidar una base de clientes ancla representativos de cada vertical: "startups y fintech son nuestro plan de entrada, a los que se suman sujetos obligados como bancos, financieras, casas de cambio y agentes de liquidación y compensación (ALyCs) en los planes corporativos".

Cecilia De Maio, abogada y fundadora de Auditra, plataforma de compliance para el sector fintech

Con esa base, proyectan cerrar el primer año con una facturación del orden de los u$s400.000 a u$s500.000, lo que les permitiría recuperar la inversión inicial dentro del mismo ejercicio.

"Es una proyección deliberadamente conservadora: preferimos cumplir y crecer desde ahí. La ambición real es de mediano plazo: convertirnos en la plataforma de referencia de compliance para el mercado hispanohablante, un mercado que hoy mueve miles de millones y sigue mayoritariamente atendido por procesos manuales y herramientas fragmentadas", remarca la abogada.

El escenario de compliance en Argentina: la perspectiva de Audistra y sus planes de expansión

El lanzamiento llega en un momento de alta tensión regulatoria para Argentina. Mientras el Gobierno avanza hacia la simplificación normativa interna, el sistema financiero internacional mantiene estándares estrictos de KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (Anti-Lavado de Dinero).

En este escenario, las fintech, las ALyCs y las empresas de comercio exterior están obligadas a demostrar que cumplen con las exigencias globales, más allá de lo que establecen las normas locales.

"El compliance no puede seguir siendo el departamento que frena negocios. Tiene que ser la infraestructura que los hace posibles", indica De Maio. Según explica, la plataforma busca asumir tareas operativas y repetitivas para liberar a los equipos de cumplimiento y permitirles enfocarse en el análisis estratégico y el juicio profesional.

La letrada subraya que el compliance robusto deja de ser un costo para convertirse en un blindaje que habilita la operación internacional.

Auditra se estructura como un ecosistema de nueve módulos que pueden implementarse de manera independiente y escalar según las necesidades de cada organización. Incluye:

Línea Ética , un canal de denuncias anónimas ya operativo

Onboarding & Screening , con verificación de identidad y KYC/KYB completo

Gestión de Riesgos , con scoring automático

Monitoreo de Transacciones , con alertas y seguimiento 24/7

Enhanced Due Diligence , para investigaciones de alto riesgo

Gestión de Terceros , con verificación documental y screening

Integridad del Personal , para validación de CV y monitoreo continuo

ARIA AI , un asistente inteligente que potencia la labor de los profesionales

Auditra Academy, un espacio de capacitación continua con metodología e-learning corporativa

La plataforma se posiciona como una RegTech latinoamericana con proyección global, en un mercado donde las soluciones de cumplimiento representan apenas el 2% del ecosistema fintech argentino, según la Cámara Argentina Fintech. Apunta principalmente a tres perfiles concretos:

Empresas que tienen que empezar a hacer compliance y no saben por dónde

Empresas con poca experiencia que necesitan estructura y guía

Empresas con experiencia que entienden que lo más eficiente es tener un único partner que les orqueste todas las áreas (onboarding y screening, monitoreo, gestión de riesgo y capacitación)

Tras diez años en Kroll como Senior Director, liderando investigaciones en América Latina y el Caribe, De Maio fundó Ransen en 2019 y hoy opera desde Washington DC.

Es miembro activo de la FIBA AML Conference y recientemente realizó una gira regional en Paraguay, con workshops en Asunción, Ciudad del Este y Salto del Guairá, organizados junto a la Asociación Paraguaya de Compliance (APAC).

En cuanto a los planes de expansión, De Maio resalta que la visión a mediano plazo es convertirse en la "plataforma de referencia de compliance para los grandes jugadores regulados de la región, no como un proveedor más, sino como el socio tecnológico que entiende el problema desde adentro".

"La expansión geográfica acompaña esa lógica: arrancamos en los mercados donde Ransen ya opera y vamos sumando progresivamente el resto de Latinoamérica hispanohablante, con una hoja de ruta de módulos complementarios que se incorporan según lo que pidan los clientes", resume.