La agtech SiloReal acaba de conseguir una inversión de capital por u$s2.500.000, liderada por los fondos Draper Cygnus, Xperiment, Innventure, Galicia Ventures y byma Ventures. La capitalización también contó con la participación del Club de Ángeles del IAE, las comercializadoras de granos Lartirigoyen y fyo, y el estudio brasileño Reis Advogados.

Fundada en los primeros días del 2022 por Delfín Uranga, Osvaldo Ivani, Martín López Saubidet y Jose Domínguez -a quienes luego se añadieron otros socios-, la compañía alcanza, de este modo, un fondeo total de u$s4 millones. Pero, antes, debió evolucionar en su oferta de servicios.

De silobolsas a infraestructura fintech

"Si bien comenzamos digitalizando granos almacenados en silobolsas, hoy proveemos infraestructura tecnológica que permite convertir granos en activos verificables, asegurables y financiables, sin moverlos de su ubicación", explica Uranga.

El eje de la propuesta es un estándar denominado "Verificación Remota y Recurrente de los Activos del Agro" o VRR. En concreto, permite verificar de manera remota y recurrente la identidad, existencia, condición y estado contractual de los activos físicos. Esta validación habilita la posibilidad de suscribir contratos digitales de créditos, seguros, garantías u operaciones de compraventa con ese respaldo.

Los números vienen ratificando la apuesta. La firma cuantifica en u$s528 millones el valor total de los más de 9.000 activos ya digitalizados, según datos de su sitio web. Además, registra en su plataforma contratos de seguros por u$s3,1 millones; créditos por u$s2,2 millones y transacciones por otros u$s2 millones.

"Operamos con un enfoque API-first, que permite integrarnos con bancos, aseguradoras, compradores y plataformas. Nuestro modelo combina comisiones por verificación y monitoreo de activos; cargos por emisión y administración de contratos digitales; integraciones con actores del ecosistema, y reparto de ingresos en operaciones financieras, comerciales y de seguros", puntualiza.

De esta manera, ya suman u$s1 millón los ingresos anuales recurrentes por sus operaciones en la Argentina y Brasil. "Entre los principales actores con los que trabajamos se encuentran Nera, Galicia, Santander, A3, Galicia Seguros, RUS y La Segunda, junto con compañías del sector como Cofco, fyo, Lartirigoyen, La Bragadense y Negocio de Granos o plataformas como Agrology", detalla.

La hoja de ruta para el destino de los nuevos fondos incluye profundizar el desarrollo de la infraestructura de verificación y contratos, y acelerar integraciones con bancos, aseguradoras y plataformas.

Sus directivos también se proponen ganar escala con la operación comercial tanto en la Argentina como en Brasil, y ampliar el equipo de trabajo, de 20 personas en la actualidad, específicamente en las áreas de producto, tecnología y negocios.

"La inversión apunta a pasar de una etapa de validación de casos de uso a una fase de escalamiento regional, ya que el mercado en la intersección entre agtech, insurtech y fintech está en fuerte expansión en América Latina", se entusiasma el CEO de la iniciativa.

Tokenización de granos y expansión

Para Ignacio Plaza, cofundador y socio gerente del fondo Draper Cygnus, SiloReal representa una oportunidad estructural para transformar productos en activos financieros.

"En un contexto en el que el sistema necesita prestar y las empresas precisan financiamiento, la prioridad es estandarizar e integrar esta infraestructura con bancos, aseguradoras y plataformas", subraya al respecto el inversor.

"La tokenización de estos activos puede potenciar aún más su liquidez y trazabilidad en el futuro. Si lo logra, el impacto va mucho más allá de la compañía: puede expandir significativamente el acceso al crédito en sectores clave de la economía", completa.

De acuerdo con las estimaciones que manejan en SiloReal, el mercado de la ganadería y los granos representa unos u$s600.000 millones entre Brasil y la Argentina.

"Sólo el mercado de crédito en el agro, entre ambos países, es de u$s400.000 millones. Se necesitan instrumentos que den respaldo a esas operaciones para conseguir mejores plazos, montos y tasas de interés, pero hasta ahora estos activos físicos no entraban en la ecuación", concluye Uranga.

Sebastián Spena, director gerente de Galicia Ventures, añade que la entidad no sólo pretende capturar oportunidades de crecimiento financiero, sino que también intenta acelerar la adopción de soluciones tecnológicas que optimicen el acceso al crédito, la trazabilidad y la gestión de activos reales en el sector.