En el marco del cierre de año y a modo de balance, la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), realizó un encuentro -del que participó iProUP-, donde algunos de sus referentes y voceros, disertaron sobre el presente del país en materia de inversiones. Entre ellos estaban:

Mariano Mayer, Presidente de ARCAP y Managing Partner & Co-Founder de Newtopia VC

Fernando Páez Solchaga, Director Ejecutivo de ARCAP

Matias Peire, Vicepresidente de Capital Semilla en ARCAP y Fundador y CEO de Gridx

Mario Santarelli, Vicepresidente de Capital Privado en ARCAP y Socio en Alba Capital Partners

Uno de los primeros temas abordados fue el presente de las inversiones en la Argentina, lo que Páez Solchaga sintetizó en que "para nosotros fue un muy buen año: en 2024 las rondas de inversión dieron un total de u$s 410 millones y en 2025 va a dar un número similar, con fuerte foco en biotecnología y fintech, entre las que se encuentra la recibida por Ualá".

Mayer, por su parte, recordó que durante algunos años existieron "oportunidades desperdiciadas", que generaron dudas sobre si la Argentina "es, o no, un destino de inversiones", pero que hoy "empiezan a concretarse".

"Invertir en un proyecto es una muestra de confianza muy fuerte, una apuesta al largo plazo que necesita reglas claras que antes no estaban: cuando el país empezó un camino de estabilización, de reducir la burocracia, de bajar impuestos, la respuesta ha sido fuerte y los que antes estaban interesados, ahora avanzan con inversiones", destacó Mayer.

El Presidente de ARCAP se mostró entusiasmado por el futuro, "si se mantiene este camino", porque "hoy, Argentina tiene todos los sectores y cada uno, son miles de millones de dólares en inversión", enumeró:

tecnología

minería

agro

turismo

biotecnología

La cuestión de la estabilidad fue un tema central del debate, por su parte, Santarelli remarcó la importancia de la previsibilidad y de reglas claras que perduren: "falta que haya una consolidación, porque en experiencias pasadas, parecía que iba todo encaminado, pero la Argentina depende mucho de la política, porque la economía está atada a ella y eso debería cambiar".

"Estabilidad y consenso": el reclamo generalizado de los "cautelosos" inversores

"A pesar del descalabro, los gestores de fondos seguimos estando en Argentina, va a llevar un tiempo arreglarlo, no se soluciona en un año, pero creo que se está haciendo bastante rápido y el principal indicador que vamos a tener es la reelección de un modelo, sea quien sea el que lo lleve adelante", destacó Santarelli con resignación, ya que cree que "es probable que sea el mismo".

En esa línea, tanto él como Mayer pusieron el foco en el peso que puede tener la aprobación de la Reforma Laboral en Sesiones Extraordinarias y luego, la Reforma Tributaria: "tenemos muchas expectativas con esta nueva composición del Congreso, que se aprueben estas reformas que se reclaman desde el sector privado, es una muestra de que se pueden generar consensos", sentenció el Presidente de ARCAP.

"Es importante que el oficialismo y la oposición entiendan que para gobernar este país tiene que haber otro modelo, no importa la ideología: ojalá surjan líderes en la oposición, que cuando sean electos no cambien las reglas del juego", señaló Santarelli.

Al respecto del mercado de las inversiones, Santarelli aseguró que "no había nada y que, por lo menos, ahora hay cautela", pero que su especialidad, private equity (capital privado), "es muy particular porque es economía tradicional y buscan fondos para crecer: teníamos eso en la Argentina, pero desapareció con los vaivenes económicos".

En esa línea, Mayer reveló una de las preguntas que hacen los inversores sobre la Argentina: "te dicen ‘buenísimo lo que pasó con Mercado Libre, pero ¿hay nuevos? ¿Sigue habiendo deal flow?' La verdad que el ecosistema está más vivo que nunca, las camadas nuevas son espectaculares, audaces y está aprovechando la experiencia de los anteriores, que los ayudan".

Entre los sectores destacados, biotecnología (o biotech) parece tener alguna luz de ventaja respecto a los otros, porque ahí "se cruzan los tradicionales con economía del conocimiento y tecnología, por eso nos entusiasma el futuro de la Argentina, porque empieza a crecer y haber inversión en el agro, en alimentos, minería y energía".

Biotecnología: la joya argentina en materia de grandes inversiones extranjeras

Peire relató que, a un evento reciente de la Asociación, vino "el fondo de inversión y construcción de empresas de biotecnología más grande del mundo y es interesante, porque estaba en plan turismo y se fue impactado por el ecosistema: recorrimos startups en Buenos Aires y no tenía a la Argentina en su radar".

"En biotech, tenemos nivel, calidad y desarrollo científico para competir en el mundo, no estamos en primera plana por los temas mencionados antes, pero tenemos con qué competir a nivel global y la cantidad de deals refleja el crecimiento de este sector, tiene sentido que haya más", mencionó el Fundador y CEO de Gridx con entusiasmo.

"Argentina tiene 35.000 investigadores relacionados con las ciencias de la vida y somos el país con mayor densidad en la región, Brasil y México tienen más cantidad, pero biotecnología tal vez sea el cuerpo tecnológico con más capacidad instalada de competencia global que tenga el país para poder crecer", reveló.

Entre algunos casos de éxito mencionó el de Puna Bio, una empresa que investiga bacterias, con las que crearon el primer bioestimulante a base de extremófilos del mundo, que garantiza la mejora de rendimientos entre 10-15% en suelos fértiles, y hacer crecer cultivos en suelos degradados.

"Fueron a buscar a la Puna catamarqueña, uno de los desiertos de mayor altura del mundo, y ahí encontraron unas bacterias que podían hacer crecer plantas en zonas fértiles y las tradujeron en biofertilizantes: son científicos de Tucumán y recibieron la primera inversión en Latam de Corteva", anunció Peire.

"Es posible que, con estabilidad, los emprendedores consigan el capital en el mundo para poder desarrollar y el capital argentino se pierda esa posibilidad temprana, al final, los emprendedores le encuentran la vuelta", concluyó Peire.