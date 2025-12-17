Mientras se debate en el Congreso la Reforma Laboral y el gobierno busca darle media sanción, ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina), en conjunto con la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Economía de la Nación, lanzaron la segunda edición de la Encuesta Nacional a Emprendedores.

La iniciativa pretende "relevar y mapear la situación actual de los emprendimientos, pymes y empresas del país, y generar información clave para el diseño de políticas públicas orientadas al crecimiento y fortalecimiento del sector productivo", indicó el comunicado de ASEA.

La edición 2024 contó con más de 3.000 respuestas de todo tipo de emprendedores, y reveló que casi el 80% de los emprendedores argentinos tiene entre 25 y 55 años y el 69,9% son hombres, siendo el sector de servicios y de comercio los más elegidos a la hora de emprender (entre ambos suman más del 75%).

Además, el informe develó que 46,4% de los encuestados emprendieron por necesidad económica y el 77% ya realizó su primera inversión, que suele provenir de ahorros propios y su negocio ya está operativo y con ventas (60,3%).

Sin embargo, la mayoría coincidieron en un mismo problema: el 77,74% de los emprendedores calificaron como difícil o muy difícil el acceso a financiamiento, tanto público como privado, y los motivos son

altas tasas de interés

montos de préstamos insuficientes

requisitos de garantías

falta de líneas de financiamiento para su actividad/sector

En línea con algunos puntos salientes de la "Ley de Modernización Laboral", que impulsa la administración del Presidente Javier Milei, uno de los temas de la encuesta fue la empleabilidad: el 61,7% considera difícil o muy difícil contratar, gestionar o retener empleados.

El evento de lanzamiento de la nueva Encuesta se realizó en las oficinas de Cocos Capital, en Vicente López y contó con la presencia de más de 100 referentes del sector, entre funcionarios nacionales, provinciales y municipales, emprendedores y empresarios.

"Este fue un año de gran dinamismo y dio lugar a nuevos desafíos para continuar impulsando al sector productivo, por eso, esperamos que la Encuesta nos permita fortalecer el acompañamiento al sector privado a través de acciones acordes a sus necesidades", indicó Rosalía Fucello, Directora Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa.

"En el nuevo entorno político-económico existen nuevas oportunidades y persisten algunas dificultades. Es fundamental recabar información sobre cuáles son esos retos y así impulsar políticas públicas que favorezcan a todo el sector", aporta Silvia Torres Carbonell, miembro del Consejo Directivo de ASEA.

"Esperamos recibir respuestas de todo el país para obtener un panorama realmente federal y representativo, no solo de provincias, sino también de sectores: creemos en el emprendedor de hoy como la pyme del mañana y la pyme como el motor de la economía del país y del mundo", dice Victoria Barbagelata, Directora Ejecutiva de ASEA.

ASEA es una organización sin fines de lucro que nuclea a startups, fundadores y emprendedores de todo el país, con el objetivo de promover el desarrollo del ecosistema emprendedor y mejorar las condiciones para crear y escalar empresas: funciona como un espacio de articulación entre el sector privado y el estado.

La entidad trabaja principalmente en la agenda pública, impulsando leyes, regulaciones y políticas que favorezcan la innovación, la inversión y la creación de empleo: entre sus hitos se destaca su participación activa en la sanción de la Ley de Emprendedores, que introdujo la figura de las SAS y simplificó la creación de empresas.