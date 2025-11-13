La startup creada por tres jóvenes de 22 años ya sumaron más de 50 firmas como clientes, entre los que aparece un gigante estadounidense

Talentum, la startup argentina creada por tres jóvenes de 22 años, desarrolla soluciones de inteligencia artificial (IA) para automatizar la contratación de personal.

En los primeros seis meses desde el lanzamiento de su primera fase de prueba, sumaron más de 50 compañías como clientes, incluyendo una empresa de Estados Unidos que realiza hasta 30.000 búsquedas anuales.

Además, incorporó a un nuevo miembro fundador y se preparó para su segunda ronda de inversión.

La compañía ofrece agentes de IA que automatizan tareas repetitivas en el reclutamiento como:

búsqueda

contacto

preselección de candidatos

Apunta a mejorar la eficiencia de los equipos de recursos humanos sin perder la personalización en la experiencia del candidato.

El crecimiento de Talentum se consolidó con la incorporación en noviembre de Lucas Yanco, de 21 años, que se sumó como miembro fundador para liderar las áreas de Revenue y Go-To-Market.

Talentum crece con IA para selección de personal

Con experiencia corporativa en empresas como Emi Labs y Payoneer, Yanco aporta un perfil joven y estratégico al equipo.

Se unió a los fundadores Joaquín Titievsky, Martín Lipovetzky e Ionatan Engelsberg para consolidar la estrategia comercial y expandir la compañía a nivel regional.

En los Estados Unidos, Talentum ya trabaja con su primer cliente del sector staffing, y marca un avance clave en la internacionalización.

La empresa desarrolló además una solución específica para reclutamiento blue collar, enfocada en búsquedas masivas de operarios y personal logístico o de atención al cliente, un segmento de alta demanda.

El nacimiento de la firma fue para resolver la necesidad propia de dos fundadores que, al crecer su servicio de selección para startups, detectan ineficiencias por procesos lentos y cuellos de botella.

Desarrollaron un agente que automatiza la búsqueda de candidatos, contacto vía LinkedIn y mail, seguimiento, screening y agenda de entrevistas con candidatos calificados.

Nuevo fundador impulsa la expansión regional y en EE.UU.

Talentum actúa como copiloto, no reemplaza al seleccionador y reduce hasta 80% los tiempos operativos.

El modelo se orienta ahora a consultoras de recursos humanos y grandes empresas con alto volumen de búsquedas, como firmas de staffing y compañías industriales o de consumo masivo.

Entre sus clientes se destacan Ceta Capital Humano y Strategy Latam, referentes regionales en Recursos Humanos, Talento y Outsourcing.

En 2025, Talentum participó del programa suizo START, donde fue elegido entre más de 600 startups.

También fue seleccionado por LAN Accelerate (Chile) y UTEC Ventures (Perú), algo que fortaleció su posicionamiento regional y vínculos con fondos e inversores.

En 2024 se concretó una primera ronda de inversión por u$s250.000 con inversores internacionales y suma exejecutivos de recursos humanos como asesores. Actualmente, prepara una segunda ronda de u$s750.000 para escalar operaciones, ampliar el equipo técnico y consolidar su espacio en el mercado HRTech.

Startup alcanza reconocimiento y prepara nueva ronda

Talentum acompaña a los equipos de RRHH en todo el ciclo de reclutamiento, desde la búsqueda y contacto con candidatos hasta la evaluación y seguimiento de proceso.

Su objetivo es que la plataforma aprenda del contexto y anticipe las necesidades de cada equipo, ayudando a tomar decisiones inteligentes y personalizadas en tiempo real.

Lucas Yanco sintetizó que "Talentum será un copiloto de reclutamiento que amplificará la capacidad de cada seleccionador, apoyando la toma de decisiones con tecnología avanzada".

La combinación entre juventud, tecnología de IA y un enfoque claro en recursos humanos posiciona a Talentum como una de las startups HRTech argentinas con mayor potencial regional.

Su propuesta incluye automatización y personalización para un mercado de selección que exige eficiencia y calidad.