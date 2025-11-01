La climatech tucumana ReForest Latam acaba de levantar u$s1.050.000 en una ronda presemilla liderada por el fondo de inversión paraguayo iThink VC.

También participaron sus pares argentinos Innventure y Antom, además de un grupo de ángeles con trayectoria en el sector climático y tecnológico.

"La ronda fue sobresuscripta". Superó ampliamente el objetivo inicial de u$s800.000, lo cual confirma la validación del mercado, según Damián Rivadeneira.

Exfundador de tres proveedoras de soluciones sustentables para el diseño, la arquitectura y la construcción, todas certificadas como empresas B, Rivadeneira creó la iniciativa actual en abril de 2023 junto con la ingeniera industrial especialista en agronegocios Paula Gianserra.

Ambos se habían conocido mientras trabajaban en #Concientes, un proyecto de impacto dedicado a la reforestación mediante métodos tradicionales. Allí comprobaron que las soluciones tradicionales no eran escalables, lo que motivó la búsqueda de un enfoque tecnológico.

Propósito y tecnología

La startup se inscribe en el vertical de climatech con el propósito de mitigar los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. "Combinamos biotecnología, drones, análisis ecosistémico e inteligencia artificial", explica Rivadeneira.

La solución que desarrollan permite escalar los proyectos de restauración incluso en terrenos complejos y de difícil acceso. Han modularizado la producción de cápsulas biotecnológicas para desplegar unidades de fabricación en territorio, acelerar la implementación y reducir los cuellos de botella logísticos.

Una de las claves es la dispersión aérea de precisión mediante drones. Según la compañía, son capaces de ejecutar proyectos en una fracción del tiempo respecto de los métodos tradicionales. Como resultado, reducimos el costo por hectárea hasta en 75%, lo que hace económicamente viable la regeneración en áreas que antes no lo eran.

La propuesta combina las denominadas "iseeds" –cápsulas biotecnológicas que contienen semillas– capaces de aumentar el porcentaje de germinación y emergencia de especies nativas, con tecnología de monitoreo para seguir la evolución del proceso.

Proyectos piloto en marcha

Con un equipo de diez expertos en biotecnología, ingeniería forestal, drones y ciencia de datos, la compañía todavía se encuentra en etapa precomercial. Sin embargo, ya desarrolla 14 proyectos en la Argentina, Brasil y Bolivia bajo un modelo de venture client y con acuerdos con desarrolladores de iniciativas de carbono y biodiversidad.

En Argentina, uno de los pilotos apunta a activar la regeneración natural de especies nativas como el ciprés de la cordillera y el coihue para restaurar zonas degradadas por incendios en el bosque andino-patagónico, en alianza con Bosquear.

Otras iniciativas en Chaco y Formosa buscan recuperar áreas afectadas por tala y ganadería extensiva, con impactos previstos en captura de carbono, biodiversidad y recuperación de suelos. Las colaboraciones incluyen a Unitan y Cambium, mientras que en Brasil trabajan con el Land Innovation Fund y en Bolivia con la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.

Rivadeneira anticipa el inicio formal de operaciones comerciales en el primer trimestre de 2027, con una estimación de facturación de u$s1.000.000 en el primer año.

La startup prevé destinar un 40% del desembolso al desarrollo tecnológico de la línea de producción y mejoras en las cápsulas y sistemas de dispersión; otro 30% irá a la ejecución de proyectos piloto a escala.

El resto se repartirá entre ampliar el equipo técnico y operativo y el lanzamiento comercial internacional. "Esta inversión es crítica para demostrar capacidad de escalado en campo", resume Rivadeneira.

Demanda potencial

Según Rivadeneira, en América Latina existen decenas de millones de hectáreas degradadas que necesitan restauración.

Señala además que el mercado voluntario de carbono podría superar u$s50.000 millones anuales para 2030, impulsado por la demanda de créditos ARR (Afforestation, Reforestation and Revegetation), según proyecciones citadas por la empresa.

Mayco Mansilla, CEO de Innventure, advierte que no vamos a poder combatir el cambio climático si la deforestación sigue en aumento. Mansilla destaca que ReForest Latam multiplica por cinco la escala de reforestación gracias a menores costos y mayor eficiencia tecnológica.

El inversor subraya la importancia de aliarse con grupos de investigación locales y operadores de drones para asegurar capilaridad territorial. "En la medida que logren resultados, pueden motivar a empresas y gobiernos a financiar proyectos clave", añade.

Rubén Altman, de Antom, coincide en que el mundo necesita reforestación a escala y que la tecnología de ReForest Latam responde a la exigencia de escala y velocidad.

Señala que los primeros resultados son prometedores, pero que es necesario seguir monitoreando para mejorar la precisión de los planes de vuelo y el diseño de las iseeds.