Toltech Group experimentó un notable crecimiento en el transcurso del año y ahora tomó la decisión de modificar su estrategia corporativa

Toltech Group, firma argentina dedicada a la integración de soluciones IT en infraestructura, telecomunicaciones y videovigilancia, planea cerrar 2025 con una facturación de u$s12 millones.

La cifra, marca un crecimiento de 84% respecto a 2024, cuando consiguió facturar un total de u$s7millones.

Por otro lado, la compañía con sede en Villa Urquiza anuncia el nombramiento de Fernando Montero como nuevo Chief Executive Officer (CEO).

Montero, de 47 años, llega a Toltech Group con más de 20 años de trayectoria en compañías tecnológicas de primera línea como BGH Tech Partner y NGA, entre otras.

En su nuevo rol, liderará la gestión integral de la compañía con foco en innovación, eficiencia operativa y el desarrollo de proyectos estratégicos.

"Estoy entusiasmado con este nuevo desafío y con la oportunidad de aportar mi experiencia para impulsar la expansión de Toltech Group en un mercado en constante transformación", expresó el flamante CEO.

Simultáneamente, Martina Tolosa, de 32 años y representante de la segunda generación al frente de la empresa, fue promovida como Directora.

En esta nueva etapa, concentrará sus esfuerzos en impulsar la visión estratégica de largo plazo, fortalecer alianzas con socios globales y consolidar el liderazgo familiar en la conducción de la compañía.

Durante su gestión como CEO, Martina consolidó acuerdos con referentes internacionales como Motorola Solutions, Huawei y Hikvision, entre otros, además de expandir la presencia de Toltech Group en proyectos de seguridad urbana e infraestructura tecnológica en las principales provincias del país.

Con una mirada enfocada en innovación y gestión ágil, continuará promoviendo la transformación de la organización hacia un socio estratégico que combina expertise técnico con impacto social.

Reconocida por su estilo de liderazgo joven, fomenta la construcción de una cultura corporativa moderna, diversa y orientada a la excelencia.

"Estas designaciones representan un reconocimiento y el inicio de una nueva etapa en la que buscamos proyectar a Toltech Group hacia un crecimiento sostenido y profesionalizado, reafirmando nuestro compromiso con la innovación, la excelencia y el impacto positivo en nuestros clientes y comunidades", resaltó Tolosa.

Las designaciones, vigentes desde mediados del año 2025, marcan un punto de inflexión en la consolidación del plan estratégico de la compañía.