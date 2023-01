Crean un "Tinder" para que vendas tu auto o moto "al toque": la plataforma argentina que se expande a la región

La plataforma se encarga de conectar a compradores y vendedores de vehículos utilizando inteligencia artificial y recortando los tiempos

Lucho Cecchini y su socio comían un asado mientras debatían sobre sus debilidades. Para él, la tecnología. Y para su amigo, los autos. "¿No te hinchaste realmente de tener que hacer todo ese recorrido para conseguir un vehículo que te guste y poder comprar o vender un auto?", le preguntó a su compañero.

La respuesta del otro lado fue un rotundo sí y lo que comenzó como un juego y un boceto en una servilleta terminó convirtiéndose en una aplicación que ellos mismos definen como el Tinder de los vehículos y que busca cambiar la experiencia de compra y venta en su primera instancia a través del uso de inteligencia artificial.

Matchine: cómo se creó el "Tinder" argentino para la compraventa de vehículos

Cecchini venía de trabajar en diversos proyectos tecnológicos así que fue el encargado de modelar todo el plan de lo que hoy es Matchine, en la que hoy se pueden vender no sólo autos sino también motos, bicicletas, monopatines, lanchas y hasta helicópteros. Salvo por los casos de México y Brasil, a partir de la semana que viene la plataforma ya estará disponible en toda Latinoamérica.

"Básicamente, lo que nos dimos cuenta es de que todo el mundo tiene el mismo problema al momento de comprar o vender un vehículo y es que tenés que recorrer cientos de sitios web o marketplaces, ver miles de vehículos y de ofertas y pasar por una cantidad de filtros que hay que hacen que al final termines usando sólo dos: precio y proximidad", recuerda el cofundador.

En este sentido, agrega: "De alguna manera, nos encontramos con que tanto cuando tenés que comprar cómo vender tenés que hacer todo éste recorrido para que te encuentre mucha gente: no importa si sos un concesionario, un renting o un usuario tradicional que tiene que vender su vehículo. Es un recorrido bastante insoportable y de alguna manera todos los sitios y marketplace son iguales".

Frente a ese escenario surge Matchine, una palabra mixta que mezcla los conceptos del matcheo con el de las máquinas. "Aprovechando que todo el mundo sabe qué es Tinder y queriendo hacerlo más simple, nosotros decimos que somos el Tinder de los vehículos porque de alguna manera lo que hacemos es conectar los puntos, no participamos de la transacción entre los usuarios, como hace la mayoría de los marketplace que terminan siendo concesionarios digitales", señala.

Matchine: cómo funciona el "Tinder" argentino para la compraventa de vehículos

El ejecutivo revela que "Matchine utiliza una tecnología basada en la inteligencia artificial que va aprendiendo del mercado, de los portales, de los sitios, de los concesionarios, de los usuarios, de la geolocalización y de la idiosincrasia local, porque imaginate que cada país tiene un mercado distinto, pero todos tienen un mismo problema: la experiencia".

Cecchini divide su trabajo en dos grandes mundos: "El de las empresas o B2C - el del usuario directo, que se quiere conectar sin que exista nadie en el medio. En los dos mundos el problema es el mismo y es que muchos se preguntan por qué hay tanta cantidad de oferta pero nadie que realmente te tire el dato que necesitás".

"De hecho, nos llamó mucho la atención la cantidad de gente que mira vehículos sólo por hobby. Ahí es cuando trabaja nuestra inteligencia artificial que de alguna manera lo que hace es tomar toda esa base de vehículos y buscar en función de los gustos que tienen los usuarios. A partir de esa base propia les damos una experiencia distinta", detalla.

Para entenderlo mejor, Cecchini plantea un escenario: "Imaginate que vos tenes una moto: publicas dos fotos y te olvidas. Automáticamente, lo que hace nuestra plataforma es empezar a buscarte un contacto que esté interesado en esa moto, color, marca, precio o localización".

Según el experto, "es ahí donde cambiamos toda la experiencia: ya no tenés que hacer todo el recorrido ni estar entrando a cada rato a ver la notificación, porque te vamos matcheando con gente que realmente quiere lo que vos tenés".

"Te empezamos a traer lo que tenemos disponible para vos de diferentes lugares, ya sea de otros partners que también son players como pueden ser Mercado Libre o Kavak, de los locales de cada provincia que tiene clasificados, más los concesionarios, etc. A partir de ahí te traemos solo lo que te gusta", resume.

Matchine utiliza inteligencia artificial para acelerar el tiempo de compraventa de vehículos

Con respecto al modelo de monetización, Cecchini remarca que "para los usuarios tradicionales no hay costo: podés publicar el vehículo, estás siete días en línea y ahí el sistema empieza a buscarte 'novios o novias' para matchear. Una vez que se da ese match, lo que se paga es un tiempo de acceso"-

"Por ejemplo, Juan publica un vehículo y Martina matchea con él. Automáticamente a Juan se le avisa que tiene una determinada cantidad de matches, pero no puede acceder a ellos hasta que no entre a una suscripción de tiempo. Se puede pagar por 24 horas, 7 días, un mes o lo que quieras, pero nunca te vamos a cobrar por la publicación", asegura.

Además, Cecchini aclara que a los concesionarios sí se les cobra solamente por la cantidad de vehículos que tiene ofertados. "Este canal les genera una cadena de contactos que son de calidad y no esa típica base de datos que se venden, que son enormes y que ya están reventadisimas", aclara.

En ambos casos existen los planes Now, Premium y Gold. La persona que utiliza Matchine puede ingresar primero sin registrarse para bucear en la aplicación, que es una suerte de híbrido entre el swipe típico de Tinder y las stories de Instagram. En el caso de que la persona se loguee, se le muestra en el centro lo que la aplicación encontró para ella.

Matchine: planes del "Tinder" argentino para la compraventa de vehículos

El trabajo para traer a la vida a Matchine fue todo a pulmón. "La verdad que nuestra inversión inicial fue puro Friends & Family, en base a eso construímos el producto mínimo viable y logramos llegar a un número interesante que supera la cifra de los 100.000 euros del capital semilla", relata el emprendedor.

"A partir de ahí empezamos a validar un mercado muy fuerte. Pensá que en Latinoamérica tenés más de 200 millones de vehículos, multiplicá eso por cinco en motos y por tres en lancha y sumale que solamente en la Argentina tenes más de dos millones de vehículos en venta todos los días".

Matchine apela al concepto de Tinder para hacer "contactos de calidad "a la hora de comprar o vender un vehículo

Para ellos, la tecnología fue la manera de hacerle frente a ese mercado. "Lo que nosotros hicimos fue buscar un problema y ver cómo resolverlo a través de la tecnología".

Te puede interesar ¿Querés armar tu proyecto y necesitás plata?: te contamos qué piden hoy los inversores y qué puerta tocar

"La transformación digital es un camino de ida. No podés volver ni vas a poder salir. O te subís o te subís, no hay vuelta atrás. Tampoco va a venir nadie a apagar todo entonces creo que lo más interesante de todo esto es que si vos no te adaptás, te quedás en el camino", concluye.